EEUU: Crudo, armas y guerra a los cárteles. Trump redefine el poder militar

"No estoy autorizado a decírtelo, pero digamos que no tienen más petróleo. Nos lo quedamos nosotros", afirmó Trump en declaraciones reproducidas por medios estadounidenses.

La captura de los buques forma parte de la campaña militar y estratégica de Washington para controlar los recursos energéticos de Venezuela tras la operación que culminó con la expulsión del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, en medio de una amplia ofensiva que también incluyó la interceptación de al menos siete petroleros en el Caribe y el intento de asegurar el flujo de crudo venezolano.

Expertos señalan que estas acciones encajan en la amplia campaña estadounidense para "desmantelar redes ilícitas" y asegurar infraestructura petrolera clave.

Trump también afirmó al mismo diario que una nueva arma secreta, denominada por él como "Discombobulator", jugó un papel crucial durante el asalto en Caracas que llevó a la detención de Maduro y su esposa, al inutilizar los sistemas de defensa enemigos y neutralizar su capacidad de lanzar cohetes rusos y chinos durante la incursión militar.

El presidente subrayó que, gracias al dispositivo, las defensas quedaron inoperativas mientras helicópteros estadounidenses aterrizaban para ejecutar el operativo.

En la entrevista, Trump reiteró su voluntad de intensificar la lucha contra los cárteles de la droga, señalando que los ataques terrestres podrían ejecutarse "en cualquier lugar" incluyendo México, Centroamérica y Sudamérica, porque, según él, Washington "conoce las rutas, los hogares y todo sobre ellos".

"Golpearemos a los cárteles", afirmó, en un pasaje que marca un enfoque cada vez más agresivo en su estrategia antidrogas.

Paralelamente, Trump volvió a insistir en otro de sus objetivos geopolíticos más controvertidos, la adquisición de soberanía estadounidense sobre los territorios de Groenlandia que albergan bases militares. En la misma entrevista subrayó que Estados Unidos asumirá "el pleno control" de esas áreas estratégicas del territorio autónomo danés, y que "tendrán todo lo que quieran", reflejando su postura de presión abierta sobre Dinamarca para asegurar la isla en términos de seguridad y competencia global.

La escalada de declaraciones del presidente estadounidense se produce en un clima de tensiones crecientes en múltiples frentes: desde el control de los recursos energéticos y marítimos de Venezuela hasta la redefinición de la presencia militar de Washington en el Ártico, pasando por la intensificación de la política de lucha contra el narcotráfico en la región.

Las reacciones internacionales a estas afirmaciones han marcado preocupación por la soberanía de Estados y por la legalidad de algunas de las acciones anunciadas por la Casa Blanca. (ANSA).