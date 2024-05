Eeuu cuestiona llamado chino a no ser el primero en utilizar armas nucleares mientras aumentan su producción

WASHINGTON, 15 mayo (Reuters) - China no ha respondido a las propuestas de Estados Unidos para reducir el riesgo de las armas nucleares y Washington tiene dudas sobre el llamado de Pekín a conversaciones para evitar el primer uso, mientras China sigue aumentando su arsenal, dijo el miércoles la máxima responsable estadounidense de control de armamento. La subsecretaria de Estado Bonnie Jenkins declaró ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que Estados Unidos calcula que China tiene actualmente 500 ojivas nucleares operativas y que probablemente tendrá más de 1.000 en 2030. Jenkins explicó que funcionarios estadounidenses se reunieron con sus homólogos chinos el pasado mes de noviembre para debatir sobre el control de armamento y la proliferación, sus primeras conversaciones de este tipo en casi cinco años.

"La reunión permitió un debate preliminar sobre posibles medidas para gestionar y reducir los riesgos", dijo. "Desgraciadamente, la República Popular China se ha negado a celebrar una reunión de seguimiento y no ha dado una respuesta sustantiva a las sugerencias de reducción de riesgos que le hemos presentado", dijo, utilizando las siglas de la República Popular China. Jenkins fue preguntada por el llamado que hizo China en febrero a los Estados con los mayores arsenales nucleares para que negociaran un tratado de no ser los primeros en utilizar las armas nucleares unos contra otros o para que hicieran una declaración política en este sentido. Dijo que era la primera vez que Estados Unidos escuchaba una propuesta de este tipo por parte de China, lo que subraya la necesidad de mantener conversaciones nucleares.

"La propuesta es algo sobre lo que no habíamos tenido una conversación con ellos, no la conocíamos y por eso sólo tenemos preguntas", dijo. "Nuestras preguntas son, francamente, ¿cómo encaja realmente una idea de no ser el primero en utilizar las armas nucleares en su actual proceso de construcción de armamento nuclear? ¿Y hasta qué punto son sinceros...?". Jenkins dijo que Washington no tiene actualmente una política de no ser el primero en utilizar las armas, pero sí la de no utilizarlas primero contra los países que respetan el Tratado de No Proliferación nuclear. A la pregunta de si Estados Unidos no había descartado la idea de discutir con China una política mutua de no ser el primero en utilizar las armas como parte de una negociación global sobre armas nucleares, Jenkins respondió: "Lo que digo es que no habíamos oído nada al respecto, así que tendríamos que retomarlo, pensarlo dentro de la interagencia, pero en este momento no estamos entretenidos con la idea y no vamos a cambiar nuestra política en este momento". (Reportaje de David Brunnstrom; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters