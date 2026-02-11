EEUU: Cumbre hemisférica de jefes militares en Washington

El inusual encuentro, convocado por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, reunirá a los máximos mandos militares de más de 30 países, incluidos Estados como Dinamarca, el Reino Unido y Francia, que poseen territorios en la región.

La convocatoria se enmarca en la renovada prioridad estratégica que Trump ha otorgado al hemisferio occidental, en línea con una reinterpretación contemporánea de la doctrina Monroe.

La reunión, que se desarrollará durante una jornada completa en un hotel de la capital estadounidense, estará centrada en las nuevas estrategias de seguridad y defensa nacional de la administración, que otorgan mayor peso al hemisferio frente a otras regiones como Asia y Medio Oriente, según funcionarios citados por el diario.

El general Francis L. Donovan, nuevo jefe del Comando Sur de Estados Unidos —responsable de las operaciones en América Latina y el Caribe—, insistirá en la necesidad de reforzar la coordinación en la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales transnacionales, adelanta el periódico.

Por su parte, el general Gregory M. Guillot, jefe del Comando Norte, encargado de la defensa del territorio estadounidense y de Groenlandia, abordará el fortalecimiento de los controles fronterizos y el uso de sensores avanzados en el espacio, en tierra, aire y mar para mejorar la vigilancia de límites territoriales.

No está claro si el secretario de Defensa, Pete Hegseth, participará en la reunión.

La convocatoria refleja el giro estratégico de Washington hacia su entorno regional inmediato, en un contexto de creciente competencia geopolítica y preocupación por el crimen organizado transnacional, los flujos migratorios y la influencia de potencias extrarregionales en América Latina y el Caribe.

(ANSA).