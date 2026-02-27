EEUU da permiso a proyecto para llevar electricidad a Puerto Rico desde República Dominicana: promotor

Por Laila Kearney

27 feb (Reuters) - El Departamento de Energía de Estados Unidos concedió un permiso para un proyecto energético de US$2.500 millones destinado a enviar electricidad a Puerto Rico desde la República Dominicana, informó el viernes a Reuters la empresa que lidera el desarrollo, añadiendo que esta será la primera instalación energética transfronteriza del Caribe.

Puerto Rico ha sufrido cortes de electricidad generalizados desde que el huracán María devastó la red eléctrica de la isla hace casi una década, en una de las tormentas más mortíferas de la historia de Estados Unidos.

"Estamos muy emocionados por haber obtenido el permiso presidencial", dijo Rafael Vélez, presidente de la empresa de inversión Atabey Capital, con sede en Puerto Rico, que es el inversor fundador y socio principal del promotor del proyecto. "Es como la primera luz verde del proyecto en términos de permisos".

La Caribbean Transmission Development Company es la promotora de la instalación prevista, el Proyecto Hostos, que se financiará con fondos privados.

Como parte del Proyecto Hostos, se construirá una central eléctrica de ciclo combinado alimentada con gas natural de 500 megavatios en San Pedro de Macorís, República Dominicana. La central eléctrica enviaría energía a través de tres líneas eléctricas independientes: un cable de 90 kilómetros desde la central hasta la costa y un cable submarino de 150 kilómetros que se extiende a través del paso de Mona, uniendo la República Dominicana con Puerto Rico.

El tramo final de las líneas eléctricas es un cable de 6 kilómetros desde el puerto de Mayagüez en Puerto Rico, que sería en gran parte subterráneo, y finalmente se conectaría a la red eléctrica de Puerto Rico.

El proyecto podría proporcionar suficiente electricidad para abastecer a unos 600.000 hogares en Puerto Rico, es decir, más de un tercio de las residencias de la isla. Se espera que esté en funcionamiento en 2031, según Vélez.

El Departamento de Energía emitió su permiso presidencial para la parte transfronteriza del proyecto, lo que permite a CTDC seguir adelante con otros permisos y un acuerdo de compra de energía con la principal empresa de servicios públicos de Puerto Rico.

Las tormentas de 2017, incluida María, causaron la muerte de unas 3.000 personas y arrasaron gran parte de la infraestructura de la isla. El suministro eléctrico permaneció interrumpido en algunas partes de la isla durante casi un año.

Vélez dijo que esperaba que el Proyecto Hostos estimulara la actividad económica de la zona al añadir estabilidad al sistema eléctrico de Puerto Rico.

"En Puerto Rico, no se puede hablar de desarrollo económico sin electricidad", afirmó. "Lo que vivimos con María, meses sin electricidad, fue como volver a la Edad de Piedra". (Reporte de Laila Kearney en Nueva York; edición de David Gregorio; Editado en Español por Ricardo Figueroa)