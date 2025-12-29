EEUU dará US$2.000 millones de ayuda humanitaria a la ONU, según el Departamento de Estado

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 29 dic (Reuters) -

Estados Unidos se ha comprometido a destinar US$2.000 millones a la ayuda humanitaria de la ONU, según informó el lunes un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, tras los importantes recortes de ayuda exterior aplicados por el Gobierno de Trump en 2025. Estados Unidos redujo drásticamente su gasto en ayuda este año, y los principales donantes de Occidente, como Alemania, también recortaron la asistencia al pivotar hacia un mayor gasto en defensa, lo que ha desencadenado una grave crisis de financiación para las Naciones Unidas.

Estados Unidos se ha comprometido a destinar US$2.000 millones a la ONU para ayuda humanitaria, según un responsable del Departamento de Estado. No se dieron más detalles sobre cómo se asignaría el dinero o si se producirían promesas adicionales.

Los datos de la ONU muestran que el total de las contribuciones humanitarias de EEUU a la ONU se redujo a unos US$3.380 millones en 2025, lo que equivale a alrededor del 14,8% de la suma global. Esta cifra supone un fuerte descenso con respecto a los US$14.100 millones del año anterior y al máximo de US$17.200 millones alcanzado en 2022. A principios de diciembre, las Naciones Unidas lanzaron un llamamiento de ayuda para 2026 por valor de US$23.000 millones para atender a 87 millones de personas en situación de riesgo, la mitad de los US$47.000 millones solicitados para 2025, lo que refleja la caída del apoyo de los donantes a pesar de las necesidades mundiales sin precedentes.

El jefe de ayuda de la ONU, Tom Fletcher, ha dicho que la respuesta humanitaria de la ONU está sobrecargada y carece de fondos suficientes, lo que significa que hay que tomar "decisiones brutales" para dar prioridad a los más necesitados. (Información de Olivia Le Poidevin, edición de Dave Graham, edición en español de Jorge Ollero Castela)