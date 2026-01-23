EEUU: De la Casa Blanca al aeropuerto, el último capricho monumental de Trump

Legisladores republicanos impulsan un ambicioso proyecto para rediseñar uno de los principales aeropuertos del área de Washington y rebautizarlo con el nombre del presidente Donald Trump, una iniciativa que combina una profunda remodelación de la terminal con una fuerte carga política y simbólica

Según reveló el Washington Business Journal, el plan no se limita a un cambio de nombre: incluye un rediseño integral de la infraestructura aeroportuaria, con nuevas áreas de ticketing, una moderna terminal de equipajes, ampliación de zonas de control de seguridad, mejoras en salas de embarque y una reconfiguración completa de los flujos de pasajeros

El proyecto apunta a transformar el actual Washington Dulles International Airport en un nuevo "Donald J. Trump International Airport", como parte de una iniciativa legislativa presentada en el Congreso por legisladores republicanos que buscan homenajear al mandatario y dejar una marca permanente de su presidencia en una de las principales puertas de entrada aérea del país

De acuerdo con el plan preliminar, la renovación contemplaría nuevos sistemas de despacho y retiro de equipaje, ampliación de terminales y una modernización tecnológica orientada a mejorar la experiencia de los viajeros y aumentar la capacidad operativa del aeropuerto, uno de los más transitados de la región de la capital federal

La propuesta generó de inmediato un intenso debate político

Cambiar el nombre de un aeropuerto federal requiere la aprobación del Congreso y el aval del Departamento de Transporte, un proceso complejo incluso con mayoría republicana

Actualmente, el aeropuerto lleva el nombre de John Foster Dulles, exsecretario de Estado durante la presidencia de Dwight Eisenhower. Los impulsores del proyecto sostienen que Trump merece un reconocimiento similar al de otros presidentes que dan nombre a grandes aeropuertos estadounidenses, como Ronald Reagan en Washington o George Bush en Houston

No es la única iniciativa en ese sentido. En paralelo, una congresista de Florida propuso rebautizar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como "Donald Trump International Airport", en referencia a la cercanía con la residencia de Trump en Mar-a-Lago y a las frecuentes operaciones del Air Force One en esa terminal

Analistas señalan que la propuesta combina infraestructura y política: además de modernizar una terminal estratégica, busca consolidar el legado del presidente en el paisaje institucional de Estados Unidos, en un contexto de fuerte polarización y campaña permanente

El proyecto aún debe superar múltiples instancias legislativas y administrativas, y enfrenta resistencia tanto de sectores demócratas como de defensores del patrimonio histórico, que cuestionan la conveniencia de renombrar infraestructuras federales con el nombre de presidentes en funciones

Mientras tanto, el rediseño del aeropuerto —con nuevas áreas de ticketing, terminal de equipajes y ampliaciones— aparece como una de las mayores transformaciones previstas para la red aeroportuaria de la capital en los próximos años, aunque su futuro político sigue siendo incierto. (ANSA)