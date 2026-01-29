EEUU debe alejarse de la apuesta separatista de Alberta, dice primer ministro de Canadá

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo este jueves que espera que Estados Unidos "respete la soberanía canadiense", en respuesta a reportes de que funcionarios del Departamento de Estado se reunieron con separatistas de la provincia de Alberta, una región rica en petróleo.

El grupo llamado Proyecto de Prosperidad de Alberta (APP) recibió autorización para recoger firmas en apoyo de un referendo que busca convertir a la provincia occidental en un país independiente.

El voto por la independencia podría llevarse a cabo en otoño de este año, aunque encuestas actuales indican que los separatistas perderían.

El Financial Times reportó que los líderes del APP se han reunido con funcionarios del Departamento de Estado tres veces desde abril.

El reporte siguió a comentarios la semana pasada del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien pareció apoyar la apuesta separatista de la región.

"Alberta es un socio natural de Estados Unidos. Tienen grandes recursos. Los habitantes de Alberta son personas muy independientes", dijo Bessent en el canal digital de derecha Real America's Voice.

Carney habló con periodistas el jueves junto a líderes provinciales de Canadá, incluida la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, una defensora derechista de la industria petrolera que ha visitado al presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida.

"Espero que el gobierno de Estados Unidos respete la soberanía canadiense", dijo Carney en respuesta al reporte del FT.

En respuesta a preguntas sobre las reuniones en Alberta, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a la AFP: "El Departamento se reúne regularmente con representantes de la sociedad civil. Como es habitual en reuniones de esta índole, no se adquirieron compromisos".

A diferencia del movimiento separatista de Quebec, bien organizado y con décadas de historia, la independencia de Alberta no había representado anteriormente una amenaza para la unidad de Canadá.