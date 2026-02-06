EEUU decide deportar a un niño ecuatoriano de cinco años detenido en Minnesota

Por Jasper Ward

WASHINGTON, 6 feb (Reuters) - El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el viernes que está tratando de deportar a un niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido en Minnesota el mes pasado

La cartera, que supervisa a nivel federal la aplicación de las leyes de inmigración, negó que estuviera solicitando una expulsión acelerada después de que la abogada del niño Liam Conejo Ramos declarara al New York Times que la administración Trump estaba solicitando una deportación rápida

La abogada, Danielle Molliver, calificó la medida de "extraordinaria" y posiblemente una "represalia"

"Se trata de un procedimiento de expulsión normal", afirmó la portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, y añadió que "es un procedimiento estándar y no hay nada de represalia en la aplicación de las leyes de inmigración del país"

Los abogados de Liam y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios

Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, que entraron legalmente en Estados Unidos como solicitantes de asilo, permanecieron recluidos en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dilley, Texas, hasta que un juez ordenó su puesta en libertad el 31 de enero

Tras su liberación, regresaron a Minnesota

El Gobierno federal defendió la medida y el Departamento de Seguridad Nacional acusó a Conejo Arias de estar en Estados Unidos de forma ilegal, sin proporcionar más detalles

El caso del niño, que fue fotografiado con un gorro azul de conejo y una mochila de Spider-Man fuera de su casa cuando los agentes federales lo detuvieron, acaparó la atención en Estados Unidos

El presidente Donald Trump y funcionarios de alto rango han dicho en las últimas semanas que su objetivo era reducir las tensiones en Minnesota después de que el mandatario desplegara miles de agentes en el estado como parte de su campaña de represión de la inmigración

Se han producido protestas en todo Minnesota en contra del despliegue de agentes de inmigración, que han matado a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en el estado

