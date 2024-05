Eeuu define que sería una "gran" operación en ráfah que cambiaría la política hacia israel

Por Trevor Hunnicutt y Katharine Jackson

WASHINGTON, 28 mayo (Reuters) - La Casa Blanca proporcionó el martes la definición más completa hasta la fecha de lo que considera una "operación terrestre de envergadura" en Ráfah que podría desencadenar un cambio en la política de Estados Unidos hacia Israel, y afirmó que las acciones de Israel en la zona aún no han alcanzado ese nivel. "No les hemos visto irrumpir en Ráfah, no les hemos visto entrar con grandes unidades, gran número de tropas en columnas y formaciones en algún tipo de maniobra coordinada contra múltiples objetivos sobre el terreno. Eso es una operación terrestre de gran envergadura. No lo hemos visto", declaró el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa. La ofensiva israelí de Ráfah, que dura ya tres semanas, suscitó una nueva indignación y provocó las protestas de los líderes mundiales tras el ataque aéreo del domingo en el que, según las autoridades de Gaza, murieron al menos 45 personas al declararse un incendio en un campamento de tiendas de campaña en un distrito occidental. El Gobierno de Biden ha advertido repetidamente a Israel que no lance una ofensiva militar a gran escala en Ráfah, ciudad del sur de Gaza repleta de refugiados que siguieron las órdenes anteriores de Israel de evacuar el lugar. El propio presidente Joe Biden advirtió públicamente este mes a Israel de que Estados Unidos dejaría de suministrarle armas si las fuerzas israelíes llevaban a cabo allí una gran invasión sin un plan creíble para proteger a los civiles. Israel dijo a cerca de un millón de civiles palestinos desplazados por la guerra de casi ocho meses que evacuaran a Al-Mawasi cuando lanzó su incursión en Ráfah a principios de mayo. Alrededor de ese número ha huido de Ráfah desde entonces, según informó el martes la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA. Preguntado por las informaciones según las cuales las fuerzas israelíes se han desplazado al centro de Ráfah, Kirby dijo que "tengo entendido, y creo que los israelíes han hablado de ello, que se están desplazando a lo largo de algo llamado el corredor Filadelfia, que está en las afueras de la ciudad, no en la ciudad propiamente dicha". "No hemos visto una operación terrestre importante y estos tanques se están moviendo a lo largo de un corredor que nos han dicho anteriormente que utilizarían en las afueras de la ciudad para tratar de presionar a Hamás", dijo Kirby. El Tribunal Mundial ordenó la semana pasada a Israel que detuviera inmediatamente su asalto militar a Ráfah, en una sentencia de emergencia histórica en el caso de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio.

Israel afirmó que había atacado a dos altos cargos de Hamás en un complejo y que no había pretendido causar víctimas civiles. "No sé cómo alguien puede poner en duda que estaban tratando de perseguir a Hamás de una manera precisa", dijo Kirby, añadiendo que Estados Unidos esperaría a los resultados de la investigación israelí sobre el incidente. (Reportaje de Trevor Hunnicutt; Redacción de Katharine Jackson; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters