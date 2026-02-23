EEUU dejará de recaudar el martes los aranceles considerados ilegales por la Corte Suprema

Por David Lawder

WASHINGTON, 23 feb (Reuters) -

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció que suspenderá el cobro de los aranceles impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) a las 05:01 GMT del martes, más de tres días después de que la Corte Suprema de EEUU declarara ilegales dichos aranceles.

La agencia comunicó en un mensaje a los transportistas a través de su Servicio de Mensajería de Sistemas de Carga (CSMS, por sus siglas en inglés) que desactivará todos los códigos arancelarios asociados a las órdenes anteriores del presidente Donald Trump relacionadas con la IEEPA a partir del martes.

La suspensión de la recaudación de aranceles en virtud de la IEEPA coincide con la imposición por parte de Trump de un nuevo arancel global del 15% en virtud de una autoridad legal diferente para sustituir a los que fueron anulados por la Corte Suprema el viernes.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense no dio ninguna razón por la que seguía recaudando los aranceles en los puertos de entrada días después de la sentencia de la Corte Suprema, y su mensaje no ofrecía ninguna información sobre posibles reembolsos para los importadores.

El mensaje señalaba que la suspensión de la recaudación no afecta a ningún otro arancel impuesto por Trump, incluidos los previstos en la sección 232 de la ley de seguridad nacional y en la sección 301 de la ley de prácticas comerciales desleales.

"La CBP (siglas en inglés de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza) proporcionará orientación adicional a la comunidad comercial a través de mensajes CSMS, según corresponda", afirmó la agencia.

Reuters informó el viernes que la decisión de la Corte Suprema hizo que más de 175.000 millones de dólares de los ingresos del Tesoro de EEUU generados por los aranceles de la IEEPA estuvieran sujetos a posibles reembolsos, según una estimación de economistas del Penn-Wharton Budget Model. Su estimación, basada en un modelo de previsión desde cero, mostró que los aranceles basados en la IEEPA generaban más de 500 millones de dólares al día en ingresos brutos.

