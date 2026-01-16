EEUU: delegación del Congreso de EEUU viaja a Dinamarca

La visita, prevista para hoy y el sábado 17 de enero en Copenhague, se produce en un contexto de tensiones entre la administración de Donald Trump y el gobierno danés por la cuestión de Groenlandia.

Según Coons, la delegación mantendrá encuentros con autoridades gubernamentales y líderes empresariales daneses y groenlandeses, con el fin de reafirmar el respaldo bipartidista de Estados Unidos a sus aliados y debatir el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, en particular en el Ártico, así como el impulso de los vínculos comerciales.

Tras la visita a Dinamarca, algunos miembros de la delegación viajarán al Foro Económico Mundial. Entre los legisladores que acompañarán a Coons figuran los senadores Thom Tillis, Jeanne Shaheen y Dick Durbin, y los diputados Gregory Meeks, Madeleine Dean, Sara Jacobs y Sarah McBride. (ANSA).