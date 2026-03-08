EEUU: delta Force, unidad de élite estadounidense para misiones de alto secreto

La lista de operaciones de alto riesgo y top-secret de la Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense, es larga a pesar de su breve existencia. Y, si Donald Trump lo decide, podría extenderse aún más con una incursión en Irán para "Limpiar" los sitios nucleares.

Formada en 1977 por el coronel Charles Beckwith, quien fue su primer comandante, la Delta Force nació para enfrentar la creciente amenaza del terrorismo.

Después de trabajar codo a codo con el SAS británico (Special Air Service), Beckwith presionó al Pentágono para la creación de una fuerza especializada capaz de realizar ataques de precisión.

Una vez superadas las resistencias del Departamento de Defensa, el coronel se puso a trabajar redactando el "Robert Redford Paper", un documento de 4 páginas en el que explicaba cuáles serían las 4 fases de selección y entrenamiento.

Para que la unidad estuviera completamente operativa pasaron algunos años, y al final la Delta Force estuvo lista justo a tiempo para la crisis de los rehenes de 1979.

La unidad se divide en varios escuadrones que la hacen flexible y le permiten desplegar equipos especializados en misiones de alto riesgo que van desde la acción directa hasta la guerra cibernética, desde la recopilación de inteligencia hasta el apoyo estratégico.

Los componentes de la Delta Force tienen acceso a las armas más avanzadas y confiables, lo que les permite actuar en cualquier situación, aunque no siempre con éxito, como ocurrió en Mogadiscio en 1993.

Muchas de las operaciones de la división especial, que opera bajo la dirección del Comando de Operaciones Especiales Conjunto, son clasificadas y solo algunas son conocidas por el gran público. Entre estas, la captura del jefe narco mexicano El Chapo Guzmán en 2016, pero también el asalto al entonces presidente iraquí Saddam Hussein. (ANSA).