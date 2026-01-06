EEUU: Demócratas acusan a Trump de "reescribir" el asalto al Capitolio

"Donald Trump y los republicanos han intentado repetidamente reescribir la historia y tapar lo que ocurrió el 6 de enero", afirmó Jeffries durante un acto organizado para conmemorar el quinto aniversario del ataque al Congreso estadounidense.

Mientras los demócratas se reunían para recordar los hechos y advertir sobre el impacto que tuvo el episodio en la democracia estadounidense, un grupo de seguidores de Trump anunció una manifestación paralela en Washington.

Entre los convocantes figura el exlíder de los Proud Boys, grupo de extrema derecha cuyos integrantes fueron señalados como uno de los principales organizadores del ataque de 2021.

Según informaron los organizadores, los manifestantes planean recorrer el mismo trayecto que siguieron los insurrectos durante el asalto al Capitolio, un anuncio que generó preocupación entre autoridades y legisladores por el simbolismo de la convocatoria. (ANSA).