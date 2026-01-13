EEUU: Demócratas buscan frenar a Trump por Groenlandia

La iniciativa busca impedir que el mandatario lleve adelante sus reiteradas amenazas de adquirir la isla —territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca— o incluso de intentar tomarla por la fuerza. El texto busca establecer límites explícitos a cualquier acción del Ejecutivo orientada a avanzar sobre Groenlandia sin la autorización del Congreso.

La movida demócrata surge como respuesta directa a un proyecto impulsado por legisladores republicanos que autorizaría a Trump a "adoptar todas las medidas necesarias" para adquirir el territorio insular, una propuesta que generó fuertes críticas tanto en la oposición como entre aliados europeos de Washington.

Las declaraciones del presidente sobre Groenlandia, a la que ha definido en reiteradas ocasiones como estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos, ya habían provocado tensiones diplomáticas con Copenhague durante su primer mandato y vuelven ahora a encender el debate en plena campaña electoral.

