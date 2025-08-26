EEUU: Demócratas critican decisión de Trump en la FED

La senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, la principal demócrata del Comité Bancario, dijo en un comunicado: "El intento ilegal de despedir a Lisa Cook es el último ejemplo de un presidente desesperado que busca un chivo expiatorio para cubrir su propio fracaso para reducir los costos para los estadounidenses. Es una toma de poder autoritaria que viola descaradamente la Ley de la Reserva Federal, y debe ser revocada en la corte".

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, quien fue blanco de críticas de Trump que la acababa de licenciar con efecto inmediato, aseguró este martes que el presidente "no tiene la autoridad" para despedirla, tal como anunció el magnate, decisión que los medios estadounidenses calificaron como "sin precedentes".

Trump "no tiene la autoridad para despedirme: No renunciaré.

Seguiré cumpliendo con mi deber de ayudar a la economía estadounidense, como lo he hecho desde 2022", dijo Cook, quien ha sido blanco de críticas del magnate.

A través de su abogado, Abbe Lowell -quien también tuvo clientes como el yerno de Trump, Jared Kushner, y Hunter Biden-, afirmó que las solicitudes de Trump "carecen de cualquier procedimiento, fundamento o autoridad legal.

"Tomaremos las medidas necesarias para evitar su intento de actuar ilegalmente", resaltó.

Por su parte, medios estadounidenses calificaron hoy como un ataque sin precedentes en la historia de la Reserva Federal la decisión de Trump de dejar al banco central estadounidense en una situación inexplorada, al referirse a la decisión de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.

"Si bien el efecto inmediato en las tasas de interés es incierto, el impacto a largo plazo de la decisión de Trump es más significativo. Al obtener un mayor control sobre la Reserva Federal, Trump podría influir en la dirección y el nivel de las tasas de interés durante el resto de su mandato", afirma The Wall Street Journal, enfatizando que las "implicaciones institucionales" de la destitución de Cook "podrían repercutir durante años".

A largo plazo, "una Reserva Federal menos independiente podría responder con mayor lentitud a las presiones de precios, lo que resultaría en una mayor inflación y tasas de interés a largo plazo más altas", agrega el matutino.

"No tiene precedentes": podría significar "el fin de la independencia del banco central", advirtió Lev Menand, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, en declaraciones al Financial Times.

Trump ordenó el despido inmediato de Cook, acusada de falsificar documentos para obtener mejores condiciones hipotecarias.

Así lo anunció en su red social Truth.

Cook es la primera mujer negra en servir en la junta directiva de la Reserva Federal, considerada el banco central independiente más importante del mundo.

El movimiento del lunes contra Cook se produjo en medio de una implacable campaña de presión de Trump contra el banco central, con el presidente y sus principales ayudantes y aliados atacando repetidamente a la institución y a su presidente, Jerome Powell, sobre las políticas actuales de tasas de interés.

Trump ha atacado a Powell casi sin parar, llamándolo "estúpido" y diciendo que "me odia". Trump también ha dicho que la junta, en la que sirve Cook, "debería avergonzarse de sí mismo". (ANSA).