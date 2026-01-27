EEUU: Demócratas en la Cámara de EEUU, Noem fuera o inicia proceso de impeachment

Esta nueva amenaza del líder demócrata surge en un momento en que el apoyo para el juicio político de Noem está creciendo entre sus miembros, con más de dos tercios del grupo ahora copatrocinando los artículos de impeachment.

En las semanas posteriores a la muerte de Renée Good, Jeffries evitó preguntas sobre el impeachment, comentando a Axios hasta la semana pasada que "no hemos excluido nada y no hemos incluido nada".

Sin embargo, la muerte de Alex Pretti, ocurrida el pasado sábado, aceleró decisivamente la iniciativa, llevando incluso a algunos miembros destacados centristas, elegidos en distritos en disputa y parte de la dirección, a firmar.

"Los US$ de los contribuyentes están siendo instrumentalizados por la administración Trump para asesinar a ciudadanos estadounidenses", declaró Jeffries en un comunicado conjunto con la 'whip' Katherine Clark y el presidente del caucus demócrata, Pete Aguilar. (ANSA).