EEUU: Demócratas, "estadounidenses pagan más por aranceles de Trump"

"Desde que este presidente asumió el cargo el año pasado, sus imprudentes políticas comerciales han obligado a las familias estadounidenses a pagar más de 1700 dólares cada una en aranceles. Las pequeñas empresas han sufrido. Los agricultores han sufrido. Los estadounidenses están pagando el precio", dijo la gobernadora de Virginia.

Spanberger subrayó que "los republicanos en el Congreso siguen reacios a ejercer su autoridad constitucional para detenerlo. Les están haciendo la vida más difícil. Les están haciendo la vida más cara" a la población, atacó Spanberger.

La gobernadora demócrata también arremetió contra las políticas migratorias de Trump, que el magnate elogió en su discurso.

"Nuestro presidente nos dijo esta noche que estamos más seguros porque estos agentes arrestan a madres y niños".

"Cada minuto dedicado a sembrar el miedo es un minuto que no se dedica a investigar asesinatos, delitos contra menores o delincuentes que defraudan a personas mayores y les roban los ahorros de toda su vida", atacó.

Spanberger recordó que "enviaron a niños, a un niño con sombrero azul, a centros de detención lejanos", dijo la gobernadora, refiriéndose a Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

"Mataron a ciudadanos estadounidenses en nuestras calles", añadió Spanberger, recordando a Renee Good y Alex Pretti.

"Nuestro sistema de inmigración, que no funciona, es un problema que necesita solución, no una excusa para que funcionarios irresponsables aterroricen a nuestras comunidades". (ANSA).