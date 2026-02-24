EEUU: Demócratas investigan presunto ocultamiento de archivos de Epstein sobre Trump

"En las últimas semanas, los demócratas de la comisión han investigado cómo el FBI manejó las acusaciones de violencia sobre una menor por parte de Trump", dijo el diputado liberal Robert García. El Departamento de Justicia rechaza las acusaciones y pide a los demócratas que dejen de difundir información engañosa.

"Nada ha sido borrado. Si algunos documentos fueron retirados para eliminar los nombres de las víctimas, lo fueron solo temporalmente", destacó.

Según una investigación de NPR, el Departamento de Justicia habría ocultado algunos archivos sobre el caso de Jeffrey Epstein relacionados con acusaciones de abusos sexuales por parte de Trump contra una menor. Se trata, en particular, de más de 50 páginas de entrevistas del FBI y notas tomadas de conversaciones con una mujer que acusó a Trump de abusos sexuales hace décadas, cuando era menor de edad. (ANSA).