EEUU: Demócratas lanzan boicot al Estado de la Unión de Trump

Según reveló el diario The New York Times, un número significativo de parlamentarios de la oposición planea no asistir a la sesión conjunta del Congreso y participar en un evento alternativo denominado "People's State of the Union", que se realizará en el National Mall, cerca del Capitolio.

La manifestación será coordinada por el grupo progresista MoveOn y la plataforma mediática MeidasTouch, y contará con intervenciones de legisladores demócratas junto a ciudadanos que, según los organizadores, se han visto afectados por políticas económicas, sanitarias y migratorias impulsadas por la administración Trump.

El acto será conducido por las comentaristas políticas liberales Joy Reid y Katie Phang, y busca presentar lo que los organizadores definen como una visión alternativa del estado del país.

El senador demócrata Chris Murphy justificó su intención de ausentarse afirmando que el mandatario "ha ridiculizado el discurso del Estado de la Unión y no merece una audiencia".

Murphy sostuvo además que Trump "dirá decenas de mentiras, insultará a los demócratas y tratará de encubrir su propia corrupción", por lo que consideró que la presencia de la oposición solo serviría para otorgar una apariencia de legitimidad institucional al mensaje presidencial.

"Estos no son tiempos normales y debemos dejar de actuar como si lo fueran", agregó el senador, quien ya había decidido no asistir al discurso del año pasado.

Por su parte, el senador demócrata Chris Van Hollen, que en la ocasión anterior abandonó la sala antes del final de la intervención presidencial, confirmó que este año no estará presente y participará del evento alternativo.

Van Hollen afirmó que no puede "normalizar este momento mientras Trump empuja al país hacia el fascismo" y sostuvo que se niega a ser "una comparsa en la sala mientras el presidente ataca la Constitución y la democracia estadounidense".

Hasta el momento no está claro cuántos miembros del Partido Demócrata se ausentarán finalmente del discurso, ya que algunos legisladores expresaron preocupación de que un boicot masivo deje al presidente frente a una audiencia compuesta casi exclusivamente por aliados políticos, lo que podría reforzar su narrativa de confrontación.

El discurso del Estado de la Unión constituye tradicionalmente uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político estadounidense, en el que el presidente expone ante ambas cámaras del Congreso sus prioridades legislativas y la situación general del país.

En los últimos años, sin embargo, el evento se ha visto atravesado por tensiones partidarias, protestas simbólicas y gestos de rechazo político, reflejo del clima de polarización que domina la política nacional. (ANSA).