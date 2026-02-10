EEUU: Demócratas pasan a la ofensiva y amplían lista de distritos clave para 2026

El organismo informó que los nuevos distritos fueron ganados por Donald Trump en 2024 con márgenes de hasta el 13%, y sostuvo que los resultados recientes en elecciones especiales muestran un "entorno político sostenidamente positivo" para los demócratas.

"Los demócratas están a la ofensiva, y nuestro mapa refleja que los estadounidenses están cansados de las promesas incumplidas de los republicanos y listos para un cambio en el Congreso", afirmó la presidenta del DCCC, la congresista Suzan DelBene, en un comunicado.

Con estas incorporaciones, la lista de distritos considerados competitivos por los demócratas asciende a 44.

Entre los nuevos objetivos figuran el quinto distrito de Colorado, el primero de Minnesota y el primero de Montana, todos actualmente en manos republicanas.

También se suman el quinto distrito de Virginia, que podría rediseñarse mediante un proceso de redistribución electoral, y el primero de Carolina del Sur, donde la actual congresista republicana Nancy Mace se postula para gobernadora, dejando el escaño abierto.

El DCCC indicó que lanzó fondos especiales para apoyar a los candidatos demócratas en esos distritos, aunque aclaró que, como es habitual, no respaldará a aspirantes durante las primarias.

La decisión forma parte de la estrategia demócrata para las elecciones de medio término de 2026, que históricamente suelen ser adversas para el partido que ocupa la Casa Blanca. En este caso, los republicanos buscan defender su mayoría legislativa mientras la administración de Donald Trump enfrenta tensiones políticas por la agenda migratoria, disputas presupuestarias y controversias internas.

Para recuperar el control de la Cámara, los demócratas necesitarían obtener al menos tres escaños adicionales, una meta considerada alcanzable por algunos analistas si el clima político se vuelve más favorable a la oposición.

En las elecciones de 2024, los republicanos lograron mantener la mayoría en la Cámara de Representantes por un margen estrecho, lo que dejó a varios distritos en situación competitiva y convirtió a la próxima contienda legislativa en una batalla clave para el equilibrio de poder en Washington.

(ANSA)