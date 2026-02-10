EEUU: demócratas piden desmantelar Seguridad Nacional y acusan a ICE de fascismo

Durante la sesión del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, la congresista Delia Ramírez (demócrata por Illinois) fue más allá de las críticas habituales y reclamó directamente que el DHS sea "desmantelado".

"Voy a decirlo alto y claro: el DHS no puede reformarse.

Debe ser desmantelado y reemplazado por algo nuevo", afirmó.

Según Ramírez, permitir que el departamento continúe funcionando implica mantener "un arma que puede apuntarse contra cualquiera que el gobierno considere enemigo público".

Sus declaraciones superaron incluso a las de otros legisladores progresistas que han pedido abolir únicamente a ICE, una de las principales agencias que integran el DHS.

El planteo llega mientras demócratas y republicanos negocian cambios en el funcionamiento de ICE y los demócratas advierten que bloquearán la financiación del departamento si no se aceptan sus demandas.

El DHS enfrenta un plazo presupuestario a fines de esta semana, tras el cual podría producirse un cierre parcial.

El tono de la audiencia se elevó aún más cuando el congresista Dan Goldman (demócrata por Nueva York) acusó a ICE de actuar como una "policía secreta" y calificó sus tácticas de "abiertamente fascistas".

En un intercambio directo con el director interino de ICE, Todd Lyons, Goldman respondió a la queja de Lyons sobre comparaciones con la Gestapo: "La gente simplemente está observando tácticas que son antiestadounidenses y francamente fascistas. Si no quieren que los llamen así, dejen de actuar de ese modo".

También hubo fuertes cuestionamientos al uso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza (CBP). El congresista Seth Magaziner (demócrata por Rhode Island) mostró videos en los que agentes utilizan gas pimienta contra civiles, incluidos un conductor y su hijo pequeño.

Aunque el comisionado de CBP, Rodney Scott, reconoció que no es procedimiento rociar irritantes dentro de un vehículo en movimiento, evitó pronunciarse sobre los casos concretos y sostuvo que el objetivo del spray es "desescalar" situaciones.

Magaziner replicó que bajo la administración Trump "no ha habido rendición de cuentas" y acusó a la agencia de usar "violencia innecesaria contra civiles".

Otro eje de la audiencia fue la falta de transparencia interna. Lyons negó que ICE mantenga una base de datos de manifestantes, pese a declaraciones previas del llamado "zar de la frontera", Tom Homan, quien había dicho públicamente que se crearía un registro de personas arrestadas durante protestas.

El director interino de ICE también se negó a informar si algún agente fue despedido por su conducta durante los operativos, alegando que no puede discutir acciones de personal en público. (ANSA).