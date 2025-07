EEUU: Demócratas: Trump quiere Alcatraz, idea estúpida

Lo aseguran fuentes con conocimiento del proyecto del presidente, citados por Axios.

La fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi y el secretario del Interior Doug Burgum visitaron el jueves las instalaciones, ubicadas en una isla frente a San Francisco, despertando la ira de los demócratas.

Alcatraz, cerrada hace 60 años, podría volver a su estado con una inversión de US$2000 millones: las instalaciones actuales tendrían que ser demolidas y reconstruidas por completo de acuerdo al proyecto de la Casa Blanca.

Una prisión que no sea de máxima seguridad requeriría US$1000 millones. Trump quiere reabrir Alcatraz, pero aún no ha tomado una decisión definitiva, aseguran fuentes de su entorno.

Los demócratas han calificado el proyecto de reconstrucción como un desperdicio masivo de dinero y recursos en un momento en que la Oficina Federal de Prisiones ya está bajo una gran presión para mantener las instalaciones existentes.

La representante Nancy Pelosi calificó como "la iniciativa más estúpida" el intento de la administración Trump de reabrir Alcatraz como prisión federal.

Durante una entrevista con Laura García, presentadora de "Today in the Bay", la ex presidenta de la Cámara de Representantes dijo que llevar este plan a cabo le costaría al gobierno billones de dólares.

La congresista emitió un comunicado el miércoles tras conocerse la noticia de que dos funcionarios de la administración Trump viajarían al Área de la Bahía para anunciar la iniciativa.

"El anuncio planeado de reabrir Alcatraz como penitenciaría federal es la iniciativa más estúpida de la administración Trump hasta la fecha. Debería preocuparnos a todos que, claramente, los únicos recursos intelectuales que la administración ha utilizado para esta idea absurda sean películas de ficción de Hollywood de hace décadas".

Por su parte, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, afirmó en una publicación en redes sociales que "no hay un plan realista para que Alcatraz reciba a nadie más que visitantes".

"Si el gobierno federal dispone de miles de millones de dólares para invertir en San Francisco, podríamos usar esos fondos para mantener nuestras calles seguras y limpias y contribuir a la recuperación económica", declaró Lurie en una publicación en X. "Alcatraz es un destino muy querido que atrae visitantes y actividad económica a San Francisco cada año.

Nuestra ciudad está en auge; sigamos así".

Un portavoz de la Oficina del Gobernador de California Gavin Newsom declaró: "Pam Bondi reabrirá Alcatraz el mismo día que Trump le permita publicar los archivos de Epstein. Así que… nunca".

El gobierno federal cerró Alcatraz en 1963 porque mantenerlo en funcionamiento era demasiado costoso en aquel entonces.

(ANSA).