EEUU denuncia "fuego indirecto" contra una base que acoge a sus tropas en el sur de Somalia
EE.UU. denuncia "fuego indirecto" contra una base que acoge a sus tropas en el sur de Somalia
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Ejército de Estados Unidos ha denunciado que una base en la que cuenta con militares ha sido objetivo de "fuego indirecto" en los alrededores de la ciudad somalí de Kismayo, donde se encontraban desplegadas junto a "fuerzas aliadas africanas", sin que por ahora haya detalles sobre el incidente ni reclamación de la autoría del ataque.
"Fuerzas estadounidenses y fuerzas aliadas africanas fueron objeto de fuego indirecto cerca de Kismayo", ha dicho el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) en su cuenta en la red social X.
"No hay heridos ni víctimas estadounidenses. No hay informaciones sobre daños a la base o las propiedades de la coalición", ha recalcado.
Somalia hace frente desde hace meses a un repunte de los ataques por parte del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado con Al Qaeda, que ha llegado incluso a hacerse con el control de algunas zonas situadas al norte de la capital, Mogadiscio.
Estos avances han tenido lugar a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.
Otras noticias de Terrorismo
- 1
Una elección a todo o nada por obra del propio Gobierno
- 2
Uruguay, Colombia y Paraguay se clasificaron al Mundial 2026 y dos selecciones buscarán el repechaje
- 3
“Se define todo”: la incertidumbre dominó en un encuentro de ejecutivos, que se mostraron preocupados por las tasas, el dólar y el Congreso
- 4
Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales