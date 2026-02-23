EEUU denuncia que hackeo de actores "extranjeros" llevó a restricción de visa a funcionarios chilenos

SANTIAGO, 23 feb (Reuters) - Estados Unidos denunció el lunes que un hackeo de "actores malignos extranjeros" a sistemas chilenos fue el detonante para la suspensión de visas a tres funcionarios del país sudamericano la semana pasada

El embajador estadounidense Brandon Judd explicó que la incursión estuvo dirigida a firmas de telecomunicaciones, poniendo en riesgo la información de los usuarios y también habrían hackeado una empresa de construcción que compite por proyectos en Chile

El funcionario detalló que entregaron los antecedentes de las irregularidades al gobierno pero no recibieron respuesta o acciones para detener este tipo de incursiones, lo que también pone en riesgo datos que Estados Unidos entrega a Chile

"No se comportaron de forma honesta con nosotros. Siempre es interesante que se nos pide que proveamos recursos, programas, exactamente lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando nosotros pedimos información o compartimos información, no obtuvimos esa información, y esa es una de las razones por las cuales se tomó esta acción", aseguró

Judd dijo que la situación ha generado "gran preocupación" en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos, lo que podría llevar a una revisión de todos los aspectos de intercambio de información

Al ser interrogado sobre si podría verse afectado el programa Visa Waiver que permite un acceso simplificado de los ciudadanos chilenos a ese país, Judd dijo que esperaba que no se llegue a ese punto

"Si Chile quiere participar en el programa Visa Waiver, tienen que, deben asegurar todas las telecomunicaciones. Tenemos que tener la confianza de que la información que nosotros le damos al gobierno chileno va a ser protegida para que Chile esté en el programa. Eso no es una amenaza, fue un acuerdo al cual ingresó Chile cuando entraron al programa", acotó. (Reporte de Fabián Cambero, editado por Lucila Sigal)