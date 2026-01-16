EEUU: denuncian controles arbitrarios a ciudadanos en Minnesota

Los llamados episodios de "muéstreme sus papeles" se multiplicaron en plataformas digitales y llegaron incluso a generar críticas de figuras públicas cercanas al presidente. El popular podcaster Joe Rogan, quien respaldó a Trump en la campaña de 2024, se preguntó públicamente: "¿de verdad vamos a convertirnos en la Gestapo?".

Uno de los casos más difundidos es el de Gage Diego Garcia, quien aseguró haber permanecido detenido durante seis horas el lunes pasado en Columbia Heights, tras un encuentro con agentes federales. En declaraciones a NBC News, Garcia relató que el incidente comenzó cuando se inclinaba sobre el automóvil de un amigo en un callejón.

" Llegaron de manera bastante agresiva y me pidieron el documento. Me negué porque no había hecho nada malo", afirmó.

Según su testimonio, cuando intentó hacer sonar un silbato que llevaba colgado del cuello, los agentes "se enojaron y lo agarraron".

Un video grabado por un amigo muestra a los oficiales empujando a Garcia contra un automóvil y apuntándole con un táser.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos rechazó las acusaciones y afirmó que los medios "están promoviendo una narrativa falsa" y "tratando de demonizar" a las fuerzas de seguridad, que —según el organismo— enfrentan tasas de ataques y agresiones significativamente más altas.

La Cuarta Enmienda protege a las personas contra registros y detenciones arbitrarias. En ese sentido, David Schultz, abogado y profesor de estudios legales en la Hamline University de St. Paul, subrayó que los ciudadanos estadounidenses no están obligados a portar identificación ni a probar su ciudadanía cuando se encuentran en la vía pública. (ANSA).