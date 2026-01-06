EEUU: depósitos de hasta 15.000 dólares para visas turísticas

Los países incluidos en la nueva lista son Bhután, Botsuana, República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia y Turkmenistán, además de otros seis Estados —en su mayoría africanos— que ya habían sido alcanzados por una medida similar el verano pasado.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el depósito tiene como objetivo desalentar estadías que superen el período autorizado y no garantiza la concesión del visado. El monto será reembolsado únicamente si el visitante abandona el país dentro de los plazos establecidos en su permiso de ingreso.

Una vez otorgada la visa, los viajeros alcanzados por la medida solo podrán ingresar a Estados Unidos a través de tres aeropuertos: Logan International Airport, John F. Kennedy International Airport y Washington Dulles International Airport.

Para parejas o grupos familiares, el depósito —que puede oscilar entre US$10.000 y US$15.000 por persona— podría resultar prohibitivo, aun cuando sea reembolsable, advirtieron fuentes del sector turístico y migratorio.

Trump ya había intentado implementar un programa similar en 2020, durante su primer mandato, pero finalmente dio marcha atrás ante el desplome de los viajes internacionales provocado por la pandemia de Covid-19.

El nuevo esquema se enmarca en la política migratoria restrictiva impulsada por el actual gobierno estadounidense, que busca reforzar los controles de ingreso, reducir las permanencias irregulares y limitar el impacto migratorio de visitantes temporales, especialmente de países considerados de alto riesgo de sobreestadía.

La exigencia de depósitos reembolsables se inscribe en una estrategia más amplia de control migratorio selectivo impulsada por la administración de Trump, que prioriza mecanismos financieros y administrativos para desalentar estadías irregulares sin recurrir a prohibiciones totales de ingreso.

Según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, varios de los países incluidos en la medida presentan altas tasas históricas de permanencia más allá del plazo autorizado, un factor que Washington considera clave para reforzar controles preventivos antes del otorgamiento de visas.

El sistema de depósitos funciona como una garantía económica: el dinero se devuelve únicamente si el viajero cumple estrictamente las condiciones del visado, lo que introduce un incentivo financiero directo para respetar los tiempos de permanencia. Funcionarios estadounidenses señalaron que el esquema podría extenderse a otros países si los resultados son considerados positivos.

La limitación del ingreso a solo tres aeropuertos internacionales responde además a la intención de centralizar los controles migratorios, facilitar el seguimiento de los visitantes alcanzados por el programa y reforzar la coordinación entre autoridades migratorias y de seguridad.

El endurecimiento de las condiciones de ingreso se produce en un contexto de creciente presión política interna en Estados Unidos sobre la política migratoria, con el gobierno republicano buscando mostrar mano dura tanto en la frontera sur como en los mecanismos de ingreso legal temporal, de cara a un escenario electoral y a debates legislativos aún abiertos en el Congreso.

(ANSA).