El CENTCOM afirma que el aparato "se dirigía directamente" hacia el destructor 'USS Mason' y habla de "defensa propia"

MADRID, 14 Dic. 2023 (Europa Press) -

El Ejército de Estados Unidos ha señalado este jueves que uno de sus destructores derribó el miércoles un dron lanzado por los huthis durante un ataque contra un buque de bandera de Islas Marshall atacado cuando transitaba cerca de las costas de la ciudad Yemení de Hodeida (oeste),

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha manifestado en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X que el 'USS Mason' "respondió a una llamada de auxilio" del buque 'Ardmore Encouter' tras un intento de abordaje por parte de "fuerzas huthis".

"Estas fuerzas intentaron primero abordar el buque desde lanchas. Tras no tener éxito, un par de misiles fueron disparados contra el buque desde áreas controladas por los huthis en Yemen, si bien no dieron en el blanco", ha recalcado el CENTCOM.

Así, ha hecho hincapié en que "durante la respuesta a la llamada de auxilio, el 'USS Mason' derribó un aparato aéreo no tripulado lanzado igualmente desde una zona controlada por los huthis" y ha agregado que el dron "se dirigía directamente hacia el 'USS Mason' y fue derribado en un acto de defensa propia".

"No hay heridos entre el personal y no hay daños en ninguno de los buques", ha asegurado, al tiempo que ha subrayado que el 'Ardmore Encounter' "pudo continuar su ruta sin nuevos incidentes". Los huthis no se han pronunciado por ahora sobre este incidente.

El comunicado ha sido publicado después de que Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) señalara el miércoles que el buque había sido atacado en la zona y hablara de un intento de abordaje y de una posterior notificación de "una entidad que se autoproclama como las autoridades de Yemen" para que se dirigiera al país.

"El buque ha presenciado una explosión a unos 200 metros de distancia", dijo el organismo, en referencia a un posible ataque con proyectiles cerca de la embarcación, apenas unos días después de un ataque con misiles contra el 'Strinda'. El grupo afirmó que la embarcación "trasladaba petróleo" a Israel y argumentó que abrió fuego después de que se negara a aceptar sus órdenes para desviarse hacia Yemen.

Los huthis, apoyados por Irán, han lanzado varios ataques contra Israel desde el comienzo de la guerra entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel el pasado 7 de octubre y han amenazado con atacar cualquier buque que sea propiedad o estén operados por empresas israelíes o lleven bandera de Israel en el mar Rojo. Tras ello, secuestraron el buque 'Galaxy Leader', que sigue retenido.

Asimismo, el grupo anunció el sábado que impedirá el tránsito por el mar Rojo a cualquier barco con destino a Israel hasta que la población de Gaza reciba "toda la ayuda que necesita". "Para garantizar la seguridad de la navegación marítima, advertimos a todos los barcos y compañías que no negocien con puertos israelíes", zanjó el portavoz militar de los huthis, Yahya Sari.