JACKSON, Mississippi, EE.UU. (AP) — Edificios gubernamentales de varios estados fueron evacuados el jueves después de recibir amenazas de bomba, lo que provocó breves perturbaciones por segundo día consecutivo en algunos lugares.

El Capitolio de Mississippi y los juzgados de Arkansas, Hawai, Maine, Montana y Nueva Hampshire fueron evacuados o revisados, pero no se encontraron explosivos hasta el momento, y los edificios fueron reabiertos al público.

La ronda de evacuaciones se dio un día después de que una amenaza enviada por email a funcionarios de varios estados provocó cierres en varios capitolios estatales el miércoles. Las amenazas también se registran tras una serie de falsos reportes de tiroteos en domicilios de funcionarios públicos en días recientes.

En Jackson, Mississippi, las autoridades indicaron que la Corte Suprema del estado, que está frente al edificio del Capitolio estatal, recibió una amenaza de bomba. Perros detectores de explosivos rodearon el edificio antes de que los funcionarios declararan el área como despejada.

El FBI señaló el jueves que estaba al tanto de “numerosos incidentes de denuncias falsas”.

“El FBI se toma muy en serio las amenazas falsas porque ponen en riesgo a personas inocentes”, dijo en un comunicado Marsay Lawson, portavoz de la División Jackson del FBI. “Si bien no tenemos información que indique una amenaza específica y creíble, seguiremos trabajando con nuestros socios policiales municipales, estatales y federales”.

Un portavoz de la Judicatura del Estado de Hawai dijo que tanto los tribunales de Hawai como el tribunal federal de Honolulu recibieron un correo electrónico masivo que decía que se habían colocado explosivos en las instalaciones judiciales. El mensaje parece haber sido enviado “por la misma persona/entidad” que envió amenazas similares a los edificios de los capitolios estatales en muchos estados el miércoles, indicó el portavoz Jan Kagehiro en un comunicado enviado por correo electrónico. Los policías revisaron el interior de los edificios de los tribunales estatales para confirmar que no hubiera amenaza alguna, pero las instalaciones permanecieron abiertas, dijo.

El juzgado del condado Pulaski en el centro de Little Rock fue evacuado el jueves por la mañana tras recibir una amenaza de bomba.

La amenaza fue anunciada poco después de que comenzara una audiencia en una demanda entre la Junta Correccional del estado y la gobernadora Sarah Huckabee Sanders. La gobernadora y la Junta han estado en una disputa cada vez más acalorada sobre quién dirige el sistema penitenciario estatal.

La policía dio el visto bueno después de registrar el edificio y permitió que la gente regresara al interior alrededor de las 11:15 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos.

El juzgado del condado Cascade en Great Falls, Montana, fue evacuado el jueves por la mañana después de que autoridades del condado recibieran una amenaza de bomba. El tribunal fue reabierto luego que la policía determinó que la amenaza no era creíble.

___

Los periodistas de The Associated Press Andrew DeMillo en Little Rock, Arkansas, y Amy Beth Hanson, en Helena, Montana, contribuyeron a este despacho.