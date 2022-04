EEUU descarta ataques químicos en Ucrania ante la publicación en Polonia de una guía sobre catástrofes

El Pentágono dice que Rusia "no ha conseguido sus objetivos estratégicos" durante la invasión de Ucrania

MADRID, 7 Abr. 2022 (Europa Press) -

Estados Unidos descarta ataques químicos en Ucrania ante la publicación por parte de Polonia de una guía para sus ciudadanos sobre cómo actuar en caso de catástrofe humanitaria por el uso de armas químicas y nucleares en el país.

"No hemos visto nada que indique un ataque químico inminente dentro de Ucrania", ha dicho el portavoz del Pentágono, John Kirby, agregando que "respeta plenamente" la decisión del Gobierno polaco de "informar y educar a su población".

Esta guía explica de manera sencilla cómo prepararse para actuar en una situación de crisis --sea química o nuclear-- y qué hacer, por ejemplo, en el caso de que suenen las alarmas antiaéreas, durante una evacuación o cuando faltan suministros, así como saber proporcionar primeros auxilios o cómo actuar en caso de una toma de rehenes.

"La capacidad de hacer frente a situaciones de emergencia es un elemento extremadamente importante en la construcción de una sociedad resiliente", ha remarcado el Centro de Seguridad del Gobierno polaco en la página web oficial.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la OTAN responderá a un posible ataque químico ruso en Ucrania, aunque ha evitado señalar el tipo de reacción que desencadenaría. "Responderemos si las usa (armas químicas), pero la naturaleza de la respuesta dependerá de la naturaleza del uso", declaró.

En esa misma línea habló el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que alertó de que Rusia busca un pretexto para usar armas químicas en Ucrania, tras señalar las "mentiras" del Kremlin sobre el desarrollo de laboratorios biológicos en Ucrania.

En rueda de prensa antes de la reunión de ministros de Defensa, Stoltenberg indicó que Moscú podría estar planeando un ataque de "falsa bandera" para usar armas químicas en el país vecino, después de recordar el historial ruso con el uso de agentes químicos contra opositores políticos y el apoyo a estas prácticas en Siria.

"Durante esta crisis han intentando crear operaciones falsa bandera para intervenir y ahora acusan a Ucrania de desarrollar armas químicas y vemos la posibilidad de que estén pensando ellos hacer esto", aseguró sobre estos posibles ataques químicos rusos.

Sin "objetivos estratégicos"

En otro orden de cosas, Kirby ha destacado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "no ha conseguido ninguno de sus objetivos estratégicos dentro de Ucrania". "No ha tomado Kiev. No ha derribado al Gobierno. No ha acabado con Ucrania como Estado nación. Sólo ha tomado el control de algunos centros de población", ha reseñado, antes de recordar que "Mariúpol no ha sido tomado" y que Moscú "ha retirado sus fuerzas de Kiev y Chérnigov".

"No han tomado Járkov. No han tomado Mikolaiv", ha destacado, antes de incidir en que "los ucranianos están luchando con valentía por su país y han negado a Putin muchos de sus objetivos estratégicos". "Pueden ganar", ha reseñado, al tiempo que ha incidido en que "Putin puede poner fin a la guerra hoy" si acepta negociar y lograr un acuerdo de paz.

Así, ha señalado que "es imposible saber" cuándo terminará la guerra en Ucrania y ha pedido al presidente ruso que "haga lo correcto" y "se siente de buena fe con los ucranianos, retire todas las tropas y respete la soberanía de Ucrania".

"Obviamente, está eligiendo un camino diferente. Va a centrar sus esfuerzos en la parte oriental del país, donde él, sus tropas y sus contratistas militares privados han estado la soberanía ucraniana desde hace ocho años. El hecho de que vaya a concentrarse en una zona geográfica más pequeña presenta ciertamente la posibilidad de que la violencia continúe", ha argüido.

De esta forma, ha advertido de que el conflicto "podría incluso intensificarse en esta zona de Ucrania". "Esperamos que los ucranianos sigan combatiendo en esta zona, que les pertenece y por la que luchan desde hace ocho años, lo que podría extender el conflicto más allá de lo que cualquiera quiere", ha dicho.

Entrenamiento sobre drones

Por otra parte, Kirby ha destacado que Estados Unidos ha enviado un centenar de drones Switchblade, coloquialmente conocidos como 'drones kamikazes', y ha agregado que "es necesario un poco de entrenamiento" para que las fuerzas ucranianas puedan manejarlos en sus operaciones.

"Han llegado a principios de semana", ha detallado Kirby, que ha manifestado que "hay discusiones con las autoridades ucranianas sobre el futuro uso de los drones Switchblade". "No es un sistema que los ucranianos usen típicamente. Será necesario un poco de entrenamiento", ha confirmado.

"No es un sistema muy complejo, no requiere mucho entrenamiento", ha señalado, al tiempo que ha destacado que "una puede estar adecuadamente entrenada sobre cómo usar un dron Switchblade en dos días o así". De esta forma, ha apuntado a "un número muy pequeño de soldados que ya estaban en Estados Unidos" y que habrían recibido entrenamiento en este sentido.

Kirby ha indicado que "ahora pueden volver, lo que harán pronto, para entrenar a otros en el Ejército de Ucrania". "Analizaremos otras oportunidades adecuadas para dar más entrenamiento sobre los Switchblade si fuera necesario", ha zanjado.