Eeuu descarta por ahora operaciones del tesoro con futuros de petróleo, según bloomberg

6 mar (Reuters) -

El Gobierno de Donald Trump descarta por ahora recurrir al Departamento ‌del Tesoro de ‌Estados ⁠Unidos para , informó Bloomberg News el viernes, citando a una persona familiarizada con el asunto.

Los responsables ​discutieron la ⁠posibilidad ⁠de involucrar al Departamento del Tesoro, pero creen que su ​capacidad para influir de manera significativa en el mercado ‌es limitada, según el artículo.

Los precios ​mundiales del petróleo se ​han disparado desde que comenzó la guerra con Irán el sábado, ya que la propagación del conflicto ha interrumpido los suministros de Oriente Medio. Sin embargo, los precios cayeron el jueves ​por primera vez en seis días tras las informaciones de que EEUU ⁠podría intervenir en el mercado de futuros.

Los responsables también se mostraron reacios ‌a recurrir de inmediato a la Reserva Estratégica de Petróleo, ya que ahora sólo está llena en un 60%, añadió Bloomberg News.

La Casa Blanca y el Tesoro no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios fuera del horario ‌laboral habitual. Reuters no pudo verificar de inmediato la información.

Un responsable ⁠de la Casa Blanca que se esperaba que el Tesoro ‌anunciara pronto medidas destinadas a combatir ⁠el aumento de los precios de la ⁠energía a raíz del conflicto con Irán, incluidas posibles medidas relacionadas con el mercado de futuros del petróleo.

Los detalles del plan no estaban claros y el responsable de la Casa ‌Blanca, que habló bajo ​condición de anonimato para discutir asuntos internos, se negó a dar detalles, diciendo que no querían adelantarse al anuncio del Tesoro. (Reportaje de Shubham Kalia ‌en Bangalore; edición de Alexandra Hudson y Elaine Hardcastle.)