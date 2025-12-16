EEUU designa al Clan del Golfo de Colombia como una organización terrorista

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) - Estados Unidos designó a la banda criminal colombiana Clan del Golfo como organización terrorista, según un aviso publicado el martes en el sitio web del Departamento del Tesoro.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha estado colocando a grupos criminales de América Latina en listas de organizaciones terroristas, elevando los costos para aquellos que brindan apoyo a los grupos, que según Washington son responsables de mover drogas y migrantes hacia Estados Unidos.

El Gobierno del expresidente Joe Biden sancionó el año pasado a los principales líderes del Clan del Golfo, que en los últimos años comenzó a referirse a sí mismo como el Ejército Gaitanista de Colombia.

En un comunicado emitido el martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al grupo de "violenta y poderosa organización criminal" cuya principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína y es responsable de atentados terroristas en Colombia.

"Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los cárteles internacionales y las organizaciones criminales transnacionales", dijo Rubio.

El grupo Clan del Golfo y el Gobierno del presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, mantienen actualmente conversaciones en Qatar, como parte del asediado plan del mandatario para llevar la paz al país tras seis décadas de conflicto armado. Su mandato termina en agosto de 2026.

Los principales líderes del Clan del Golfo cumplirían definitivamente penas de prisión en virtud de un posible acuerdo, dijo el jefe negociador del Gobierno a Reuters la semana pasada, y añadió que las autoridades están tratando de hacer que el avance en las conversaciones sea "irreversible" antes de que un nuevo Gobierno asuma el próximo año.

En los últimos años, el Clan del Golfo ha intentado posicionarse como una entidad política similar a otros grupos armados colombianos, lo que le otorgaría condiciones diferentes en las conversaciones de paz, pero no se considera que tenga objetivos políticos concretos. (Información de Costas Pitas y Susan Heavey. Editado en español por Javier Leira y Javier López)