EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela (fuente diplomática)
Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, en un proceso para restablecer sus maltrechas relaciones tras la caída del derrocado presidente Nicolás Maduro, dijo este jueves a la AFP una fuente diplomática.
Dogu aparece como jefa de misión en la página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela, información que confirmó a la AFP una fuente interna bajo condición de anonimato.
Tras la captura de Maduro en una operación militar de Donald Trump en el país el 3 de enero, Washington y Caracas evalúan la reanudación "gradual" de sus relaciones, interrumpidas desde 2019.