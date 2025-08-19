LA NACION

EEUU desplegará 3 buques de guerra cerca de Venezuela

Mientras intensifica su lucha contra los cárteles de la droga

Los barcos son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, dijo la fuente.

Con los cruces fronterizos ilegales en mínimos históricos, la administración de Donald Trump está aumentando sus esfuerzos para detener el tráfico de drogas en el mar.

Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, como parte de la Operación Pacific Viper el pasado fin de semana, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó dos barcos y se apoderó de unos 3500 kilogramos de cocaína al sur de las Islas Galápagos, mientras que detuvo a seis contrabandistas ecuatorianos.

Trump ha declarado varios cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Estados Unidos desplegará buques de guerra cerca de Venezuela para luchar contra los cárteles de la droga, continuó la fuente.

De acuerdo con la fuente, se estima que serán desplegados 4000 marineros y marines.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente "ha sido muy claro y consistente, está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener las drogas que inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia". (ANSA).

