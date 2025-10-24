EEUU desplegará un portaaviones en Sudamérica en un contexto de creciente tensión con Venezuela

WASHINGTON, 24 oct (Reuters) - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del portaaviones Gerald Ford y sus buques de guerra de apoyo en el Área de Mando Sur de Estados Unidos, informó el viernes el Pentágono, lo que aumenta considerablemente la cantidad de tropas y aeronaves en la región de América Latina. "La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el USSOUTHCOM AOR reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desbaratar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y prosperidad de la patria de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental", dijo el portavoz del Pentágono Sean Parnell en X.

No especificó cuándo se trasladará el portaaviones a la región. (Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart, Editado en español por Juana Casas)