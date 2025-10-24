LA NACION

EEUU desplegará un portaaviones en Sudamérica en un contexto de creciente tensión con Venezuela

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EEUU desplegará un portaaviones en Sudamérica en un contexto de creciente tensión con Venezuela
EEUU desplegará un portaaviones en Sudamérica en un contexto de creciente tensión con Venezuela

WASHINGTON, 24 oct (Reuters) - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del portaaviones Gerald Ford y sus buques de guerra de apoyo en el Área de Mando Sur de Estados Unidos, informó el viernes el Pentágono, lo que aumenta considerablemente la cantidad de tropas y aeronaves en la región de América Latina. "La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el USSOUTHCOM AOR reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desbaratar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y prosperidad de la patria de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental", dijo el portavoz del Pentágono Sean Parnell en X.

No especificó cuándo se trasladará el portaaviones a la región. (Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart, Editado en español por Juana Casas)

LA NACION
Más leídas
  1. Incómodo, Francos se recluye y espera una charla con Milei para decidir su futuro
    1

    Incómodo, Guillermo Francos se recluye a la espera de una charla con Milei para decidir su futuro

  2. Nacer en Santa Fe y ser malayo, un milagro del fútbol que se llama trampa
    2

    El cuento de la abuela: nacer en Santa Fe y ser malayo, un milagro del fútbol que se llama trampa

  3. Cristóbal López quiere recuperar sus acciones en Casino Club e Inverclub
    3

    ¿Vuelve el “Zar del Juego”? Cristóbal López quiere recuperar sus acciones en Casino Club e Inverclub

  4. Era mozo y se animó a abrir una parrilla que ya es un clásico
    4

    Era mozo y se animó a abrir una parrilla que ya es un clásico

Cargando banners ...