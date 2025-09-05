EEUU despliega 10 aviones de combate en Puerto Rico para combatir cárteles de droga: fuentes

(Agrega contexto)

Por Steve Holland

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) - Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, informaron dos fuentes, en una medida que probablemente exacerbará aún más las tensiones en la región.

Estos avanzados aviones de combate se sumarán a la ya numerosa presencia militar estadounidense en el Caribe Sur, mientras el presidente Donald Trump cumple su promesa de campaña de reprimir a los grupos a los que culpa de introducir drogas en el país.

La revelación sobre los F-35 se produjo pocas horas después de que el Pentágono acusara a Venezuela de un vuelo "altamente provocativo" el jueves de aviones de combate sobre un buque de guerra de la Armada estadounidense.

También se da tres días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco que, según Trump, transportaba "cantidades masivas de drogas" desde Venezuela, causando la muerte de 11 personas en aguas internacionales. El ataque pareció sentar las bases para una campaña militar sostenida en Latinoamérica.

En todo momento, Washington ha tratado de vincular al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro con el narcotráfico, acusaciones que Caracas niega.

Más concretamente, Trump ha acusado a Maduro de dirigir la banda Tren de Aragua, que su Gobierno designó como organización terrorista en febrero.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios sobre los F-35 o las acusaciones de que aviones de combate del país sobrevolaron un buque de guerra estadounidense.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que los 10 aviones de combate se envían para realizar operaciones contra organizaciones narcoterroristas designadas que operan en el Caribe.

Los aviones deberían llegar a la zona a finales de la próxima semana, informaron.

Los F-35 son cazas furtivos muy avanzados y serían muy eficaces en combate frente a la fuerza aérea de Venezuela, que incluye aviones F-16.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que dos F-16 venezolanos sobrevolaron el USS Jason Dunham el jueves.

El Dunham es uno de los al menos siete buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, que transporta a más de 4500 marineros e infantes de marina.

Infantes de marina han estado realizando entrenamiento anfibio y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Maduro, a quien el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado".

Maduro, en una inusual conferencia de prensa en Caracas el lunes, afirmó que Estados Unidos busca un cambio de régimen mediante la amenaza militar.

Reporte de Steve Holland