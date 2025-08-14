EEUU despliega fuerzas en el sur del Caribe para combatir a narcotraficantes

Por Steve Holland y Idrees Ali

WASHINGTON, 14 ago (Reuters) - Estados Unidos ha ordenado el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, dijeron el jueves a Reuters tres fuentes informadas sobre la decisión.

El presidente Donald Trump ha querido utilizar a los militares para perseguir las bandas de narcotraficantes que han sido designadas como organizaciones terroristas globales. El Pentágono había recibido instrucciones para preparar opciones.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los nuevos activos militares incluirían varios aviones espía P-8, al menos un buque de guerra y al menos un submarino de ataque.

El funcionario dijo que el proceso duraría varios meses y que el plan era que operaran en el espacio aéreo internacional y en aguas internacionales.

Los activos navales pueden ser usados no solo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma una decisión, agregó el funcionario.

Trump ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su Gobierno, parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.

El Gobierno en los últimos meses ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza y el tráfico de drogas.

"Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región", dijo una de las fuentes.

El Gobierno de Trump designó en febrero al cártel de Sinaloa, de México, y otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales.

El Ejército estadounidense ya ha incrementado su vigilancia aérea de los cárteles mexicanos para recoger información y determinar la mejor forma de frenar sus actividades.

Trump ha ofrecido antes enviar soldados estadounidenses a México para ayudar a combatir el narcotráfico, una oferta que su vecino ha rechazado. (Información de Steve Holland e Idrees Ali; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Javier López de Lérida)