EEUU: después de 90 años, Gallup no mide más la aprobación presidencial

"Estamos comprometidos con la investigación a largo plazo y metodológicamente sólida sobre los problemas y las condiciones que influyen en la vida de las personas", declaró la empresa en un comunicado oficial. Añadió que el trabajo de la compañía continuará a través de Gallup Poll Social Series, Gallup Quarterly Business Review y World Poll.

La historia de Gallup comienza en 1935 en Washington.

Fundada por George Gallup, ha monitoreado la aprobación presidencial estadounidense desde la época de Franklin D. Roosevelt.

John F. Kennedy fue el comandante en jefe con el índice de aprobación más alto de la historia, con un promedio del 71% entre enero de 1961 y noviembre de 1963, mientras que Dwight Eisenhower alcanzó el 61% entre enero de 1953 y enero de 1961.

En diciembre pasado, el actual presidente Donald Trump alcanzó uno de los niveles más bajos desde la fundación de la compañía: el 37%. Hoy en día, Gallup es líder en los sondeos mundiales gracias a la Encuesta Mundial Gallup, que representa al 95% de la población mundial.

La compañía anunció ahora que a partir de este año dejará de publicar los índices de aprobación y favorabilidad de figuras políticas individuales, y en un comunicado afirmó que esto "refleja una evolución en la forma en que Gallup enfoca su investigación pública y liderazgo intelectual".

"Nuestro compromiso es con la investigación a largo plazo y metodológicamente sólida sobre los problemas y las condiciones que influyen en la vida de las personas", declaró un portavoz de la firma, "este trabajo continuará a través de la Serie Social de Encuestas de Gallup, el Informe Trimestral de Negocios de Gallup, la Encuesta Mundial y nuestra cartera de investigaciones en Estados Unidos y el mundo", añadió, según The Washington Post.

El índice de aprobación presidencial de Gallup ha sido durante décadas uno de los principales barómetros citados por los medios de comunicación para medir la opinión pública sobre el desempeño del presidente.

La calificación del presidente Trump por parte de la agencia ha disminuido en los últimos meses, alcanzando un máximo del 47% en febrero pasado y cayendo a menos del 37% en la última encuesta realizada en diciembre.

Cuando el periódico The Hill le preguntó si Gallup había recibido comentarios de la Casa Blanca o de algún miembro de la administración actual antes de tomar la decisión, el portavoz respondió: "este es un cambio estratégico basado únicamente en los objetivos y prioridades de investigación de Gallup".

Para la firma, con los años, el negocio de encuestas de Gallup ha crecido hasta incluir encuestas que no se centran en la política partidista, preguntando sobre temas como el compromiso de los empleados en el lugar de trabajo, la opinión pública sobre la expansión de la inteligencia artificial (IA) y otros indicadores globales de la confianza y la satisfacción del público con las principales instituciones. (ANSA).