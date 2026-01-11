EEUU: después de capturar a Maduro, Trump amenaza a Cuba

"­NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ­CERO!", escribió Trump en su canal Truth Social. "Recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE".

Sus declaraciones se producen una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en un operativo nocturno en Caracas que causó la muerte de decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos.

Más temprano el domingo, Trump republicó un mensaje que sugería que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, podría convertirse en el presidente de la actual Cuba comunista.

El mensaje, del usuario Cliff Smith y publicado el 8 de enero, decía "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoji de risa y llanto.

Trump compartió la publicación con el comentario: "­Me parece bien!".

Poco después, en su propia publicación, Trump escribió: "Cuba vivió durante muchos años gracias al gran suministro de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ­PERO YA NO!".

"La mayoría de esos cubanos están MUERTOS tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años", añadió.

Bajo un embargo comercial estadounidense, La Habana, desde el año 2000, ha dependido cada vez más del petróleo venezolano, suministrado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez. (ANSA).