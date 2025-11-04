EEUU destaca la "flexibilidad" de las tropas estadounidenses en Corea del Sur ante posibles "contingencias"

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha destacado este martes la "flexibilidad" de las tropas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur ante posibles "contingencias" en la región, aunque ha matizado que su principal objetivo es hacer frente a cualquier amenaza que pueda suscitar Corea del Norte. Así se ha referido a un posible uso de estos efectivos en caso de que se produzcan conflictos armados con China, ya sea por el asunto de Taiwán o por las disputas en el mar de China Meridional. En este sentido, ha destacado el papel de los países en la península de Corea a medida que aumenta la tensión en la zona. "No hay duda de la flexibilidad existente para las contingencias, algo que tenemos que mirar con lupa", ha afirmado durante una rueda de prensa junto a su homólogo surcoreano, Ahn Gyu Back, tras una visita a la frontera entre las dos Coreas. Sus palabras llegan a medida que la Administración del presidente Donald Trump trata de mejorar la cooperación con sus aliados en la región del Indo-Pacífico para frenar la influencia y el avance de China, si bien ha recalcado que la situación en la península es el principal punto gravitacional de la alianza con Seúl. En este sentido, ha aplaudido la decisión del Gobierno surcoreano de aumentar el gasto en defensa y la inversión en el desarrollo de capacidades armamentísticas, como misiles, al tiempo que ha aventurado una mejora de las tecnologías militares. "Esto permitirá a Corea del Sur mejorar sus capacidades de disuasión y defensa", ha apuntado. "Como sabemos, nos enfrentamos a un clima de seguridad peligroso, aunque nuestra alianza es más fuerte que nunca", ha aclarado Hegseth, que ha indicado que las partes han acordado poner en marcha una serie de operaciones de mantenimiento y reparación de buques de guerra, según informaciones recogidas por la cadena de televisión ABC. Ambos países llevan años estudiando las posibilidades de integrar en mejor medida el armamento nuclear estadounidense con las armas convencionales de Corea del Sur en caso de que surjan contingencias dado que Seúl no cuenta con armas nucleares y se encuentra bajo el paraguas de seguridad estadounidense.