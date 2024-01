Defiende la legalidad de estos ataques contra los hutíes y dice que Irán "ha estado implicado" en los actos hostiles contra la navegación en la zona

MADRID, 12 Ene. 2024 (Europa Press) -

Las autoridades de Estados Unidos han desvinculado este viernes los bombardeos ejecutados en las últimas horas contra los hutíes en Yemen de la operación 'Guardián de la Prosperidad', cuya formación fue anunciada en noviembre de 2023 y de la que España se distanció posteriormente, a pesar de que Washington informó en un primer momento de que contaría con la participación de Madrid con el objetivo declarado de garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo.

Estados Unidos y Reino Unido han ejecutado una serie de bombardeos argumentando que son acciones dirigidas contra los hutíes ante sus ataques en el mar Rojo, que el grupo enmarca en su respuesta a la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Hay que recalcar que estos bombardeos no tienen vinculación alguna y están totalmente separados de la operación 'Guardián de la Prosperidad', que es una coalición defensa integrada en estos momentos por 22 países y que opera en el mar Rojo, el estrecho de Bab el Mandeb y el golfo de Adén", ha manifestado un alto cargo militar estadounidense durante un encuentro con medios.

Así, ha explicado que en los bombardeos se han usado "municiones guiadas de precisión" para "destruir los objetivos y minimizar los daños colaterales", después de que los hutíes hayan denunciado la muerte de cinco de sus miembros. "Las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido que han participado en estos bombardeos están totalmente preparadas a defenderse y seguir contribuyendo a la defensa del tráfico marítimo y otros buques militares", ha recalcado.

Este alto cargo no ha querido especificar el nivel de daños causados a los hutíes, si bien ha dicho que han sido "significativos", antes de indicar que fueron llevados a cabo "desde el aire, desde superficie y desde debajo de la superficie --en aparente referencia a submarinos--" y destruyeron "múltiples objetivos en áreas controladas por los hutíes en Yemen".

"Esperamos que estas acciones disminuyan y degraden las capacidades de los hutíes, así como reducir su capacidad y propensión a llevar a cabo ataques (contra buques en el mar Rojo)", ha sostenido, si bien ha reconocido que Estados Unidos "no estará sorprendido si ve algún tipo de respuesta" por parte de los rebeldes, cuyo portavoz de operaciones militares, Yahya Sari, ha dicho que los bombardeos "no quedarán sin respuesta y castigo".

Por su parte, un alto cargo de la Administración estadounidense ha incidido en que "Irán es uno de los principales, si no el principal, respaldo de los hutíes" y ha manifestado que "Irán ha estado implicado a nivel operativo en la ejecución de los ataques" en el mar Rojo. "Dan información e Inteligencia a los hutíes. Han dado a los hutíes las capacidades que han usado para llevar a cabo los ataques, así que creemos que han estado implicados en todas las fases", ha argüido.

"Los hutíes afirman que sus ataques contra buques militares y civiles están vinculados de alguna forma con el conflicto en Gaza. Eso es totalmente infundado e ilegítimo", ha denunciado, antes de tildar de "absolutamente falso" que los rebeldes estén atacando únicamente "barcos propiedad de israelíes o destinado a Israel". "Están disparando de forma indiscriminada", ha asegurado.

"La mayoría de los buques que han sido atacados no tienen nada que ver con Israel e incluso si así fuera, que no es el caso, no es una justificación para estos ataques ilegales", ha sostenido. "Nuestras acciones están centradas en los peligros para la vida de los tripulantes de los buques y la estabilidad y seguridad del comercio global", ha reseñado.

Operaciones "defensivas" de 'guardián de la prosperidad'

Este funcionario ha puntualizado que los bombardeos llegan tras "uno de los mayores ataques de los hutíes en el mar Rojo", después de que el 9 de enero se dispararan "cerca de 20 drones y múltiples misiles" contra buques estadounidenses en la zona. "Este ataque fue desarticulado por fuerzas navales de Estados Unidos y Reino Unido que trabajan conjuntamente como parte de la operación 'Guardián de la Prosperidad'", ha detallado.

"De no haber sido por esta misión defensiva, no tenemos duda de que los buques hubieran sido alcanzados, quizá incluso hundidos", ha dicho, antes de afirmar que entre ellos había "un buque comercial lleno de combustible para aviones". Por ello, ha incidido en que los bombardeos "buscan específicamente alterar y degradas las capacidades de los hutíes para amenazar el comercio global y la libertad de navegación".

Asimismo, ha apuntado al "amplio consenso entre países de todo el mundo a la hoa de condenar estos ataques" y ha recordado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el miércoles una resolución de condena contra estas acciones. "Esta resolución tomó nota del derecho de los Estados a actuar para defender sus buques en línea con el Derecho Internacional", ha sostenido. "De esta forma, la acción colectiva de hoy llega en medio de un amplio contexto diplomático y una condena global a estos ataques", ha manifestado

A pesar de todo ello, Sari ha asegurado que los hutíes "seguirán evitando que los buques israelíes o aquellos que se dirijan a puertos en la Palestina ocupada --en referencia a Israel-- naveguen por el mar Arábigo y el mar Rojo" y ha advertido de que "las Fuerzas Armadas yemeníes --en referencia al propio grupo-- no dudarán a la hora de atacar las fuentes de las amenazas y todos los objetos hostiles por tierra y mar en defensa de Yemen, su soberanía y su independencia".

Reino unido justifica la legalidad de los bombardeos

Por su parte, el Gobierno de Reino Unido ha justificado su participación en los bombardeos contra Yemen y ha dicho que "Reino Unido está autorizado bajo el Derecho Internacional a usar la fuerza en unas circunstancias en las que actuar en defensa propia es el único medio viable para hacer frente a un ataque armado en marcha o inminente y en el que la fuerza usada sea necesaria y proporcionada".

"Los hutíes han estado llevando a cabo decenas de ataques graves contra la navegación en el mar Rojo durante un periodo sostenido", ha explicado en una nota, en la que ha indicado que "buques de bandera británica, así como buques de muchos otros Estados, han sido objetivo de estos ataques", incluido el citado ataque del 9 de enero. "El Gobierno considera que los ataques continuarán a menos que haya acciones para disuadirlos", ha dicho.

Por ello, Londres ha incidido en que "la intervención militar para atacar objetivos identificados de forma cuidadosa para socavar de forma efectiva las capacidades de los hutíes y disuadir nuevos ataques ha sido llevada a cabo de forma legal". "Ha sido una respuesta necesaria y proporcionada para responder a los ataques de los hutíes y era la única forma posible disponible para hacer frente a estos ataques", ha apostillado, antes de agregar que "notificará" al Consejo de Seguridad de la ONU de estas acciones "bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas".

Este artículo recoge que "ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas, hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales". "Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales", agrega.