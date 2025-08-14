EEUU detiene a exdirector de petrolera mexicana investigado por corrupción de Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el jueves que las autoridades estadounidenses detuvieron a un exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que era investigado por presuntos hechos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht.

Sheinbaum indicó que el exfuncionario, a quien no llamó por su nombre, fue apresado el miércoles y será deportado próximamente.

El exdirectivo detenido es Carlos Alberto Treviño Medina, quien dirigió Pemex entre 2017 y 2018 y tenía pendiente desde hace cuatro años una orden de extradición, dijo a The Associated Press un agente federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones.

En 2021 el Ministerio Público imputó a Treviño Medina por recibir supuestamente un soborno de cuatro millones de pesos (unos US$200.000) de Emilio Lozoya, otro exdirectivo de la petrolera detenido por hechos de corrupción. Treviño Medina fue imputado de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lozoya, que dirigió Pemex de 2012 a 2016, enfrenta un proceso por supuestamente haber recibido más de US$4 millones en sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña que se vio implicada en hechos de corrupción en varios países de América Latina para obtener contratos públicos.

Después de dejar su cargo el exdirectivo huyó a España, donde fue arrestado y extraditado a México en 2020.

Tras pasar más de un año en libertad condicional, Lozoya fue detenido a inicios de noviembre de 2021 por decisión de un juez federal que determinó que estaban fundados los argumentos de la Fiscalía de que el exdirectivo no había colaborado con la justicia.