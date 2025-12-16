EEUU detiene acuerdo tecnológico de US$40.000 millones con Reino Unido

Por Alistair Smout

16 dic (Reuters) - Estados Unidos está paralizando la aplicación de un acuerdo tecnológico de US$40.000 millones con Reino Unido, informaron autoridades, a raíz de las preocupaciones de Washington sobre el enfoque de Londres sobre la regulación digital y las normas alimentarias.

El "Acuerdo de Prosperidad Tecnológica", que abarca la inteligencia artificial, la computación cuántica y la energía nuclear civil, se alcanzó durante la visita de Estado del presidente Donald Trump a Reino Unido en septiembre, en una celebración de los estrechos lazos y su capacidad de trabajar juntos en comercio y tecnología.

Reino Unido se convirtió en mayo en el primer país en acordar en principio la reducción de algunos aranceles estadounidenses, pero su aplicación ha sido lenta. Las conversaciones sobre sectores como el acero se estancaron, aunque ambas partes lograron un acuerdo marco farmacéutico.

Funcionarios británicos confirmaron el martes que Estados Unidos suspendió la aplicación del acuerdo tecnológico. The New York Times, que informó por primera vez de la medida, dijo que los funcionarios estadounidenses estaban frustrados por las normas británicas de seguridad en línea, el impuesto sobre servicios digitales y las restricciones de seguridad alimentaria.

Los ministros británicos dicen que el acuerdo arancelario de mayo permitió mayores exportaciones de carne de vacuno de Estados Unidos sin comprometer los estándares del Reino Unido e insisten en que las regulaciones digitales y el impuesto no se negociarán.

Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, no quiso comentar en detalle lo que dijo que eran "negociaciones en curso", añadiendo que la relación con Washington seguía siendo fuerte.

"Las negociaciones de este tipo nunca son sencillas. Ambas partes quieren obviamente lo mejor para sus países, pero (...) seguimos en conversaciones activas", dijo a periodistas, y añadió que era "natural y normal" que los países priorizaran sus propios intereses.