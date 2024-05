EEUU detiene envío de bombas a Israel ante inminente asalto a gran escala en Rafah

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos detuvo un envío de bombas a Israel la semana pasada ante la inminente decisión israelí de lanzar un asalto a gran escala en Rafah, ciudad en el sur de Gaza, en contra de los deseos de Washington, dijo el miércoles el secretario de Defensa, Lloyd Austin.

Se suponía que el envío constaría de 1.800 bombas de 900 kilos (2.000 libras) y 1.700 bombas de 225 kilos (500 libras), según un funcionario que habló bajo condición de anonimato. El foco de preocupación de Estados Unidos fueron los explosivos más grandes y cómo podrían usarse en un entorno urbano denso como Rafah, donde más de 1 millón de civiles se están refugiando después de evacuar otras partes de Gaza en medio de la guerra de Israel contra Hamás.

“Vamos a seguir haciendo lo que sea necesario para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse”, dijo Austin. “Pero dicho esto, actualmente estamos revisando algunos envíos de asistencia de seguridad a corto plazo en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en Rafah”.

Históricamente, Estados Unidos ha proporcionado enormes cantidades de ayuda militar a Israel. Eso se aceleró tras el ataque de Hamás el 7 de octubre que mató a unas 1.200 personas en Israel y la captura de unos 250 rehenes. La pausa en el envío de ayuda es la manifestación más llamativa del creciente desacuerdo entre los gobiernos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del presidente Joe Biden, que ha pedido a Israel que haga mucho más para proteger la vida de civiles inocentes en Gaza.

También se produce cuando la administración Biden debe emitir un veredicto formal, el primero de su tipo, esta semana sobre si los ataques aéreos en Gaza y las restricciones a la entrega de ayuda han violado las leyes internacionales y estadounidenses diseñadas para salvar a los civiles de los horrores de la guerra.

Una decisión contra Israel aumentaría aún más la presión sobre Biden para que frene el flujo de armas y dinero al ejército de Israel.

Los funcionarios estadounidenses se habían negado durante días a comentar sobre detención de envíos, mientras que Biden describió el martes el apoyo de Estados Unidos a Israel como “férreo, incluso cuando no estemos de acuerdo”.

Los periodistas de The Associated Press, Lolita C. Baldor y Matthew Lee, contribuyeron a este despacho.

