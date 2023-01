Eeuu detiene las exportaciones a empresas iraníes por ayudar a rusia con drones

Por Karen Freifeld

WASHINGTON, 31 ene (Reuters) - Estados Unidos añadió el martes siete entidades iraníes a su lista negra comercial por contribuir a los esfuerzos militares de Rusia ayudando en la producción de aviones no tripulados para su uso en Ucrania, según una publicación del Departamento de Comercio.

Las entidades son Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation Industry y Shahed Aviation Industries.

Según la publicación del Departamento de Comercio, los vehículos aéreos no tripulados (UAV, por su sigla en inglés) iraníes producidos se están transfiriendo a Rusia para su uso en Ucrania, actividad contraria a los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. (Reporte de Chris Sanders; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

