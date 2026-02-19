EEUU dice a AIE que abandone objetivo de cero emisiones netas o saldrá del organismo

Por Forrest Crellin y America Hernandez

PARÍS, 19 feb (Reuters) - El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dio el jueves a la Agencia Internacional de la Energía un plazo de un año para que retire su apoyo a los objetivos de reducir las emisiones energéticas a cero neto o se arriesgará a perder a Estados Unidos como miembro

Los países europeos restaron importancia a la amenaza en la reunión bienal de la agencia y reafirmaron su compromiso de buscar combustibles más limpios

En 2015, Estados Unidos y casi otros 200 países firmaron el Acuerdo de París, un compromiso internacional para limitar el calentamiento global mediante la reducción del consumo de petróleo, gas y carbón, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050

"Ha habido tal mentalidad de grupo, 10 años invertidos en una ilusión destructiva de cero emisiones netas para 2050, que Estados Unidos utilizará toda la presión que tenga para conseguir que la AIE, finalmente, en el próximo año más o menos, se aleje de esta agenda", dijo Wright

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado los esfuerzos internacionales para combatir el calentamiento global y ha tratado de liberalizar el desarrollo de los combustibles fósiles y obstaculizar la implantación de las energías renovables

También se ha enfrentado repetidamente con Europa y ha tratado de minimizar las contribuciones financieras de Estados Unidos a las organizaciones internacionales

Wright dijo que muchos países han acordado en privado con Estados Unidos alejarse de los objetivos de cero emisiones netas y seguir aumentando la producción y el consumo de combustibles fósiles

"Sin duda, estamos viendo que muchos países, al menos en privado, hablan de querer volver a ser competitivos, de querer reindustrializar sus países, de querer tener Ejércitos fuertes", dijo Wright

Sin embargo, añadió que es poco probable que algunos políticos, sobre todo en Europa, se retracten públicamente de sus posturas ecológicas

"Varios países europeos han apostado por sus plataformas políticas y, francamente, por su deseo de ser relevantes en algún ámbito del mundo en la agenda de cero emisiones netas. Solo la fría y dura realidad, el levantamiento del pueblo y la destitución de los partidos políticos pueden cambiar las cosas", afirmó Wright

El director de la AIE, Fatih Birol, se negó a comentar la orden de Estados Unidos de eliminar el escenario de cero emisiones netas de su previsión anual World Energy Outlook, pero afirmó que sus datos eran respetados a nivel mundial por su fiabilidad

