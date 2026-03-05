EEUU dice a Latinoamérica que fuerza militar es única forma de derrotar a los cárteles

Por Phil Stewart, Ryan Patrick Jones y Doina Chiacu

MIAMI, EEUU, 5 mar (Reuters) - El ‌funcionario de la Casa Blanca ‌Stephen ⁠Miller dijo el jueves en una reunión de líderes militares latinoamericanos que los cárteles de la droga solo pueden ser derrotados con fuerza ​militar. Los comentarios ⁠ponen ⁠de manifiesto un cambio en la política estadounidense bajo el presidente Donald Trump, cuya administración ​ha destruido embarcaciones sospechosas de transportar drogas, capturado al presidente de Venezuela y ‌ayudó a México en su operación para atrapar al ​jefe del cártel más buscado de ​ese país.

"Después de décadas de esfuerzos, hemos aprendido que no existe una solución de justicia penal para el problema de los cárteles", dijo Miller, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ante los líderes de defensa latinoamericanos reunidos en la sede del Comando Sur de ​Estados Unidos.

"La razón por la que esta es una conferencia con líderes militares y no una conferencia de abogados ⁠es porque estas organizaciones solo pueden ser derrotadas con poder militar", afirmó.

Expertos jurídicos y los demócratas han cuestionado ‌la legalidad de la estrategia estadounidense, discrepando con la política de la administración Trump que equipara a los narcotraficantes con miembros de organizaciones terroristas como Al Qaeda y Estado Islámico.

Esta política ha desconcertado a algunos socios tradicionales de Estados Unidos en Latinoamérica, como Colombia, que no envió una delegación a la reunión.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete ‌Hegseth, dijo que quería que la "Conferencia de las Américas contra los Cárteles" tuviera un enfoque operativo, ⁠llevando a una colaboración más estrecha para combatirlos.

Ryan Berg, director del Programa de ‌las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, afirmó que ⁠el objetivo era reunir a gobiernos con ideas afines y pro-Washington ⁠para estructurar nuevos tipos de cooperación en la región.

Esto incluye el anuncio de esta semana de que las fuerzas militares estadounidenses están ayudando a Ecuador a combatir el narcotráfico.

"El reciente ejemplo de Ecuador servirá de modelo para otros países que asisten a la ‌conferencia", declaró Berg. Añadió que la conferencia ​también sentaría las bases para una cumbre de las Américas organizada por Trump en Miami este fin de semana, donde se espera que Estados Unidos impulse una agenda contra China.

(Reporte de Phil Stewart en Florida; escrito ‌por Phil Stewart y Ryan Patrick Jones; editado en español por Manuel Farías)