Eeuu dice a latinoamérica que la fuerza militar es la única forma de derrotar a los cárteles

Por Phil Stewart, Ryan Patrick Jones y Doina Chiacu

MIAMI, EEUU, ‌5 mar (Reuters) -

El ‌funcionario ⁠de la Casa Blanca Stephen Miller dijo el jueves en una reunión de ​líderes ⁠militares ⁠latinoamericanos que los cárteles de la droga solo pueden ​ser derrotados con fuerza militar.

Los comentarios ponen de ‌manifiesto un cambio en ​la política estadounidense bajo ​el mandato del presidente Donald Trump, que ha llevado al Pentágono a destruir regularmente embarcaciones sospechosas de transportar drogas, a capturar al presidente de Venezuela en enero ​y a ayudar a México el mes pasado en su operación ⁠para atrapar al jefe del cártel más buscado de ‌ese país.

"Después de décadas de esfuerzos, hemos aprendido que no existe una solución de justicia penal para el problema de los cárteles", dijo Miller, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ante los ‌líderes de defensa latinoamericanos reunidos en la sede del Comando ⁠Sur de Estados Unidos.

"La razón por ‌la que esta es una conferencia ⁠con líderes militares y no ⁠una conferencia de abogados es porque estas organizaciones solo pueden ser derrotadas con poder militar", afirmó.

Los expertos jurídicos y los demócratas han cuestionado la legalidad de ‌la estrategia estadounidense, ​discrepando con la política de la administración Trump que equipara a los narcotraficantes con miembros de organizaciones terroristas como Al Qaeda y ‌Estado Islámico.

(Editado en español por Manuel Farías)