EE.UU. dice a México que es "inaceptable" un progreso gradual en la seguridad fronteriza

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ene (Reuters) -

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y su par estadounidense, el Secretario de Estado Marco Rubio, hablaron el jueves sobre seguridad y "reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y los Estados Unidos", dijeron ambos gobiernos en un comunicado.

En una publicación en la red social X sobre la llamada, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado añadió que "Estados Unidos dejó claro que el progreso incremental para enfrentar los retos de seguridad fronteriza es inaceptable."

"Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera." (Reporte de Brendan O'Boyle; Edición de Christian Schmollinger)