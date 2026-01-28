EEUU dice a ONU: desmilitarización de Gaza incluirá programa de recompra financiado internacionalmente

*

Nuevas retiradas de tropas israelíes en Gaza vinculadas a la entrega de armas por parte de Hamás

EEUU y la Junta de Paz de Trump presionarán a Hamás para que se desarme

El grupo miliciano palestino dice que no ha visto una propuesta de desarme detallada o concreta

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 28 ene (Reuters) - La desmilitarización de Gaza incluirá la retirada de armas a través de un proceso acordado "apoyado por un programa de recompra financiado internacionalmente", dijo Estados Unidos al Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles.

El grupo miliciano palestino Hamás mantiene el control de casi la mitad de Gaza tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre con la mediación del presidente estadounidense Donald Trump. El acuerdo vincula una mayor retirada de tropas israelíes a la entrega de armas por parte de Hamás.

Estados Unidos —junto con los 26 países que hasta ahora se han unido a la llamada Junta de Paz de Trump y en consulta con el Comité Nacional Palestino que supervisa— presionará a Hamás para que se desarme, según el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz.

"Hamás no debe tener ningún papel en el gobierno de Gaza, directa o indirectamente, de ninguna forma, y punto", dijo al consejo de 15 miembros. "Todas las infraestructuras militares terroristas y ofensivas, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, serán destruidas y no se reconstruirán".

"Los observadores internacionales independientes supervisarán un proceso de desmilitarización de Gaza que incluirá la retirada definitiva de las armas mediante un proceso acordado de desmantelamiento y con el apoyo de un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente", añadió.

HAMAS SIGUE FUERTEMENTE ARMADO, DICE ISRAEL

Waltz no dio más detalles y la misión de Estados Unidos ante la ONU no respondió inmediatamente a una petición de más detalles sobre la supervisión independiente y el programa de recompra propuesto.

Hamás aceptó recientemente debatir el desarme con otras facciones palestinas y con mediadores, según fuentes. Sin embargo, dos funcionarios de Hamás dijeron a Reuters que ni Washington ni los mediadores habían presentado al grupo ninguna propuesta de desarme detallada o concreta.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo el lunes que Washington cree que el desarme de los militantes de Hamás vendría acompañado de algún tipo de amnistía para el grupo islamista.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, declaró ante el Consejo de Seguridad que Hamás sigue estando fuertemente armado.

"Todavía posee miles de cohetes, misiles antitanque y decenas de miles de fusiles Kalashnikov. En total, Hamás sigue teniendo unos 60.000 fusiles de asalto", dijo Danon. "Estas armas se utilizan no sólo contra Israel, sino contra los gazatíes que se oponen al gobierno de Hamás".

FUERZA INTERNACIONAL DE ESTABILIZACIÓN PARA GAZA

En noviembre, el Consejo de Seguridad dio mandato a la Junta de Paz de Trump hasta 2027 y se centró exclusivamente en la Franja de Gaza. Rusia y China se abstuvieron, quejándose de que la resolución redactada por Estados Unidos no otorgaba a Naciones Unidas un papel claro en el futuro de Gaza.

La resolución describía la junta como una administración de transición "que establecerá el marco y coordinará la financiación para la reconstrucción de Gaza" en el marco del plan de paz de Trump hasta que la Autoridad Palestina se haya reformado satisfactoriamente. También autorizó a la junta a desplegar una Fuerza Internacional de Estabilización temporal en Gaza.

"Saludamos y agradecemos a nuestros amigos que han aceptado contribuir a la fuerza internacional de estabilización", dijo Waltz. Estados Unidos aún no ha anunciado qué países han acordado contribuir.

"La ISF comenzará a establecer el control y la estabilidad, de modo que las Fuerzas de Defensa israelíes puedan retirarse de Gaza sobre la base de normas, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización", dijo Waltz.

Añadió que éstos serían acordados por el ejército israelí, las ISF y los garantes del acuerdo de alto el fuego: Estados Unidos, Egipto y Qatar. (Reporte de Michelle Nichols; edición de Mark Heinrich. Editado en español por Natalia Ramos)