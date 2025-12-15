EEUU dice a Ucrania que debe retirarse de la región de Donetsk para un acuerdo de paz: fuente

Por Andreas Rinke y Tom Balmforth

BERLÍN, 15 dic (Reuters) -

Los negociadores de paz estadounidenses le dijeron a Ucrania durante conversaciones de paz en Berlín que debe aceptar retirar sus fuerzas de la región oriental de Donetsk como parte de cualquier acuerdo para poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro años, dijo un funcionario con conocimiento del asunto.

La fuente, que habló a condición de permanecer en el anonimato mientras los negociadores ucranianos y estadounidenses concluían un segundo día de conversaciones en la capital alemana, dijo que Kiev pidió más discusiones. Una segunda fuente dijo que todavía hay importantes lagunas en la cuestión territorial.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha mantenido conversaciones en Berlín con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner, así como con líderes europeos.

Kiev, sometido a fuertes presiones de Trump para que haga concesiones a Rusia para poner fin al conflicto más letal que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial, mantuvo un tono optimista en sus comentarios públicos.

"En los últimos dos días, las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos han sido constructivas y productivas, con progresos reales logrados", escribió Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, en la red social X tras las conversaciones del lunes.

"El equipo estadounidense liderado por Steve Witkoff y Jared Kushner está trabajando de forma extremadamente constructiva para ayudar a Ucrania a encontrar un camino hacia un acuerdo de paz duradero", agregó.

Ucrania dijo el domingo que está dispuesta a abandonar su ambición de unirse a la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales, pero no quedó claro de inmediato hasta qué punto las conversaciones habían progresado en ese u otros temas vitales como el futuro del territorio ucraniano, y hasta qué punto las conversaciones en Berlín podrían persuadir a Rusia a aceptar un alto el fuego.

Zelenski dijo en X tras las conversaciones del lunes que "hay una gran cantidad de trabajo en curso en la vía diplomática en este momento", pero no aportó detalles.

En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a la prensa que la exigencia rusa de que Ucrania no se incorpore a la OTAN es una cuestión fundamental en las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz. Agregó que Rusia espera una actualización por parte de Estados Unidos tras las negociaciones de Berlín.

Rusia afirma haberse anexionado la región oriental ucraniana del Donbás, que comprende Donetsk y Luhansk, así como otras tres regiones, incluida Crimea, algo que Kiev y sus aliados europeos consideran inaceptable. Las fuerzas rusas no controlan en su totalidad todo el territorio que Moscú reclama, incluido alrededor del 20% de Donetsk.

Zelenski se mueve en una difícil línea entre parecer flexible y razonable ante la administración Trump y, al mismo tiempo, no hacer concesiones que el pueblo ucraniano rechazaría. Para subrayar el reto, un sondeo mostró el lunes que tres cuartas partes de los ucranianos rechazan concesiones importantes en cualquier acuerdo de paz.

SEMANA CRUCIAL

Las conversaciones se producen al comienzo de una semana crucial para Europa, en la que está prevista una cumbre de la Unión Europea el jueves para decidir si puede suscribir un préstamo masivo a Ucrania con activos congelados del banco central ruso.

Europa ha sido criticada por Washington por sus políticas de inmigración, seguridad y regulación de las grandes empresas tecnológicas. La UE y los gobiernos nacionales han tenido dificultades para encontrar una respuesta unificada a las críticas de Estados Unidos.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE se reunieron el lunes en Bruselas para acordar nuevas sanciones contra la flota rusa de petroleros en la sombra.

"Lo más importante para nosotros es garantizar ahora que podemos financiar a Ucrania", afirmó el ministro danés de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen.

"Debemos tomar una decisión para garantizar que Ucrania está en condiciones de continuar su lucha por la libertad y mostrar al resto del mundo que Europa es un actor fuerte. De lo contrario, cederemos a la imagen dibujada por el presidente estadounidense, de que Europa es débil", agregó.

Se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Francia, Reino Unido, Italia y Polonia se unan a los debates en la capital alemana más tarde en el día.

(Reporte de Andreas Rinke, Anne Kauranen, Olena Harmash, Lili Bayer, Bart H. Meijer y Dan Peleschuk; escrito por Matthias Williams y Gareth Jones; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Carlos Serrano)